Економічні збитки від негоди влада країни оцінює в сотні мільйонів доларів.

За останній тиждень сильні дощі, повені та зсуви у В'єтнамі забрали життя щонайменше 90 людей. Про це повідомляє France24.

З кінця жовтня на південно-центральний В'єтнам сходять безперервні дощі, а популярні місця відпочинку постраждали від кількох повеней. Економічні збитки від негоди влада оцінює в сотні мільйонів доларів.

Минулого тижня цілі райони прибережного міста Нячанг були затоплені, на високогірних перевалах навколо туристичного центру Далат зафіксовані смертельні зсуви.

Міністерство навколишнього середовища країни заявило, що понад 60 із 90 смертей, зареєстрованих з 16 листопада, сталися в Дак Лаку, де затопило десятки тисяч будинків.

За останній тиждень було пошкоджено понад 80 000 гектарів рису та інших сільськогосподарських культур у Даклаку та чотирьох інших провінціях. Понад 3,2 мільйона худоби або птиці загинули або були змиті паводковими водами.

Влада використовувала гелікоптери для скидання допомоги з повітря громадам, відрізаним від повеней та зсувів, а уряд залучив десятки тисяч співробітників для доставки одягу, таблеток для очищення води, локшини швидкого приготування та інших необхідних товарів до постраждалих районів, повідомляє державне видання Tuoi Tre News.

Міністерство оцінило економічні збитки в 343 мільйони доларів у п'яти провінціях через повені.