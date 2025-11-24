Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський провів розмову з Коштою, Стуббом і Науседою на тлі напрацювань мирного плану (доповнено)

Брюссель докладає зусиль для справедливого миру. 

Зеленський провів розмову з Коштою, Стуббом і Науседою на тлі напрацювань мирного плану (доповнено)
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президенти України і Євроради сьогодні провели телефонну розмову на тлі намагань напрацювати мирну угоду. Антоніу Кошта повідомив, що розмова відбулася перед ранковою неформальною зустріччю лідерів ЄС стосовно мирних зусиль в Україні.

Він сказав, що метою було отримання оцінки ситуації. Президент Євроради вважає, що єдина та скоординована позиція ЄС є ключовою для забезпечення успішного результату мирних переговорів – для України та для Європи.

Володимир Зеленський, коментуючи слова Кошти, подякував за підтримку. 

“Дуже важливо, що Україна бере участь у розробці спільної позиції ЄС на рівних засадах. Ми цінуємо повагу. Я проінформував Президента про вчорашні зустрічі радників у Женеві, зокрема про позиції сторін, хід переговорів та ключові пріоритети. Ми продовжуємо сумлінно працювати над досягненням миру в Європі”, – сказав він. 

Також Зеленський поговорив з фінським президентом Александром Стуббом. Стубб розповів, що привітав прогрес на вчорашній зустрічі США і України. 

"Будь-яке рішення, що належить до компетенції ЄС або НАТО, обговорюватиметься та прийматиметься членами ЄС та НАТО окремо", – сказав він. 

Доповнення. Український президент поінформував, що нині провів дзвінок і з литовським президентом Науседою. 

  • За даними ЗМІ, Європа висунула альтернативний план миру, в якому немає таких небезпечних пунктів, як в американському. 
  • З 23 листопада в Женеві тривають перемовини про мирний план. Україна намагається змінити положення, які запропонували США, зокрема в частині відмови від власної території. 
