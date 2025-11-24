Зеленський провів розмову з Коштою, Стуббом і Науседою на тлі напрацювань мирного плану (доповнено)

Президенти України і Євроради сьогодні провели телефонну розмову на тлі намагань напрацювати мирну угоду. Антоніу Кошта повідомив, що розмова відбулася перед ранковою неформальною зустріччю лідерів ЄС стосовно мирних зусиль в Україні.

Він сказав, що метою було отримання оцінки ситуації. Президент Євроради вважає, що єдина та скоординована позиція ЄС є ключовою для забезпечення успішного результату мирних переговорів – для України та для Європи.

Володимир Зеленський, коментуючи слова Кошти, подякував за підтримку.

“Дуже важливо, що Україна бере участь у розробці спільної позиції ЄС на рівних засадах. Ми цінуємо повагу. Я проінформував Президента про вчорашні зустрічі радників у Женеві, зокрема про позиції сторін, хід переговорів та ключові пріоритети. Ми продовжуємо сумлінно працювати над досягненням миру в Європі”, – сказав він.

Також Зеленський поговорив з фінським президентом Александром Стуббом. Стубб розповів, що привітав прогрес на вчорашній зустрічі США і України.

"Будь-яке рішення, що належить до компетенції ЄС або НАТО, обговорюватиметься та прийматиметься членами ЄС та НАТО окремо", – сказав він.

Доповнення. Український президент поінформував, що нині провів дзвінок і з литовським президентом Науседою.