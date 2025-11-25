Сибіга отримав запрошення на зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу

Він вважає це можливістю посилити українську оборону і скоординувати зусилля для тиску на окупанта.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував топидпломатку ЄС Каю Каллас про чергову масовану атаку. Він подякував Євросоюзу за продовження підтримки і наголошування на необхідності подальшого збільшення тиску на росіян.

Про це міністр розповів у X. Він додав, що вони з Каллас обмінялися поглядами на останні досягнення в мирних зусиллях і скоординували наступні кроки.

"Я також дуже вдячний за запрошення відвідати завтрашню зустріч міністрів закордонних справ ЄС", – сказав він.

Ця зустріч є можливістю скоординувати зусилля, аби змусити Росію завершити війну, а також – щоб посилити українську оборону і стійкість, вважає міністр.

I spoke with @kajakallas and informed her about the consequences of Russia’s mass strike against Ukraine, our people, civilian and energy infrastructure.



I thanked the EU for its continued support for Ukraine and stressed the need to further increase pressure on Russia.



We… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 25, 2025