Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаСвіт

Сибіга отримав запрошення на зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу

Він вважає це можливістю посилити українську оборону і скоординувати зусилля для тиску на окупанта. 

Сибіга отримав запрошення на зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу
Фото: Анна Стешенко

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував топидпломатку ЄС Каю Каллас про чергову масовану атаку. Він подякував Євросоюзу за продовження підтримки і наголошування на необхідності подальшого збільшення тиску на росіян.

Про це міністр розповів у X. Він додав, що вони з Каллас обмінялися поглядами на останні досягнення в мирних зусиллях і скоординували наступні кроки.

"Я також дуже вдячний за запрошення відвідати завтрашню зустріч міністрів закордонних справ ЄС", – сказав він.

Ця зустріч є можливістю скоординувати зусилля, аби змусити Росію завершити війну, а також – щоб посилити українську оборону і стійкість, вважає міністр. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies