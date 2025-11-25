Сибіга отримав запрошення на зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував топидпломатку ЄС Каю Каллас про чергову масовану атаку. Він подякував Євросоюзу за продовження підтримки і наголошування на необхідності подальшого збільшення тиску на росіян.
Про це міністр розповів у X. Він додав, що вони з Каллас обмінялися поглядами на останні досягнення в мирних зусиллях і скоординували наступні кроки.
"Я також дуже вдячний за запрошення відвідати завтрашню зустріч міністрів закордонних справ ЄС", – сказав він.
Ця зустріч є можливістю скоординувати зусилля, аби змусити Росію завершити війну, а також – щоб посилити українську оборону і стійкість, вважає міністр.
I spoke with @kajakallas and informed her about the consequences of Russia’s mass strike against Ukraine, our people, civilian and energy infrastructure.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 25, 2025
I thanked the EU for its continued support for Ukraine and stressed the need to further increase pressure on Russia.
We…
- Каллас скликала засідання ради міністрів закордонних справ ЄС на 26 листопада, в онлайн-форматі. Йтиметься про поточні переговори стосовно "мирного плану" США.