Українська делегація повертається з Женеви з переговорів зі США

Українська делегація переговорніків зі США повертається із Женеви. Про це вдень 24 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він сказав, що провів телефонну розмову з головою уряду Норвегії Йонасом Стере. Зеленський розповів йому про перші результати роботи радників у Женеві.
"Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу. Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною”, – сказав він.
Переговори в Женеві
Минулого тижня західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, є вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.
21 листопада український президент записав відеозвернення із закликами припинити сварки і об'єднатися (відбувалося це все на тлі "Міндічгейту" і закликів до звільнення голови ОП Андрія Єрмака, хоч він на плівках поки не фігурував). Також він сказав, що є ризик втрати ключового союзника – США – але українська влада намагатиметься відстояти національні інтереси.
22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.
Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.
Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.
За даними CBS, на переговорах йшлося про можливість візиту Зеленського до США. Але поїздка залежатиме від ходу переговорів.