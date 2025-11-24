Українська делегація повертається з Женеви з переговорів зі США

Її члени прозвітують президенту, після чого будуть визначати подальші кроки.

Українська делегація переговорніків зі США повертається із Женеви. Про це вдень 24 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він сказав, що провів телефонну розмову з головою уряду Норвегії Йонасом Стере. Зеленський розповів йому про перші результати роботи радників у Женеві.

"Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу. Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною”, – сказав він.

Переговори в Женеві





Минулого тижня західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, є вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.

21 листопада український президент записав відеозвернення із закликами припинити сварки і об'єднатися (відбувалося це все на тлі "Міндічгейту" і закликів до звільнення голови ОП Андрія Єрмака, хоч він на плівках поки не фігурував). Також він сказав, що є ризик втрати ключового союзника – США – але українська влада намагатиметься відстояти національні інтереси.

22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.

Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.

Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.

За даними CBS, на переговорах йшлося про можливість візиту Зеленського до США. Але поїздка залежатиме від ходу переговорів.