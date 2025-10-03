Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Світ

Кількість жертв тайфуну у В'єтнамі перевищила 50 осіб

Повені та зсуви пошкодили понад 200 000 будинків, громадську інфраструктуру та сільськогосподарські угіддя по всій країні.

Кількість жертв тайфуну у В'єтнамі перевищила 50 осіб
Фото: EPA/UPG

Ураган Буалой (Bualoi) зійшов у неділю ввечері на центральний В'єтнам зі швидкістю вітру 130 кілометрів на годину та тримався над суходолом майже 12 годин. Кількість смертей через негоду перевищила пів сотні.

Про це повідомляє France24.

Цього тижня сильні дощі від шторму затопили столицю Ханой, а повені та зсуви пошкодили понад 200 000 будинків, громадську інфраструктуру та сільськогосподарські угіддя по всій країні.

Міністерство навколишнього середовища оцінило збитки від Буалоя в 600 мільйонів доларів.

Внаслідок шторму та його наслідків загинула щонайменше 51 людина, ще 14 зникли безвісти.

Зсуви забрали життя кількох людей у північних гірських районах країни та перекрили доступ до туристичних пам'яток, таких як Сапа та Мукангчай.

Державні ЗМІ опублікували кадри повністю зруйнованих доріг і масивних брил, які блокують гірські перевали.

Синоптики повідомили, що паводкові води почали спадати, але попередили, що півночі країни тепер загрожує тайфун Матмо, який зараз наближається до північних Філіппін.

Матмо стане 11-м штормом цього року, який обрушиться на В'єтнам, де зазвичай фіксується до 10 штормів щорічно.

Фото: EPA/UPG

  • За даними Головного статистичного управління, у період з січня по серпень шторми завдали В'єтнаму збитків на суму 371 мільйон доларів, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тайфун Ягі забрав життя сотень людей у В'єтнамі у вересні минулого року та спричинив економічні втрати на 3,3 мільярда доларів.
  • Експерти наголошують, що зміна клімату, спричинена людиною, посилює екстремальні погодні явища, такі як тайфуни, роблячи їх ще більш смертоносними та руйнівними.
