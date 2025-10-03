Кількість жертв тайфуну у В'єтнамі перевищила 50 осіб

Повені та зсуви пошкодили понад 200 000 будинків, громадську інфраструктуру та сільськогосподарські угіддя по всій країні.

Ураган Буалой (Bualoi) зійшов у неділю ввечері на центральний В'єтнам зі швидкістю вітру 130 кілометрів на годину та тримався над суходолом майже 12 годин. Кількість смертей через негоду перевищила пів сотні.

Про це повідомляє France24.

Цього тижня сильні дощі від шторму затопили столицю Ханой, а повені та зсуви пошкодили понад 200 000 будинків, громадську інфраструктуру та сільськогосподарські угіддя по всій країні.

Міністерство навколишнього середовища оцінило збитки від Буалоя в 600 мільйонів доларів.

Внаслідок шторму та його наслідків загинула щонайменше 51 людина, ще 14 зникли безвісти.

Зсуви забрали життя кількох людей у північних гірських районах країни та перекрили доступ до туристичних пам'яток, таких як Сапа та Мукангчай.

Державні ЗМІ опублікували кадри повністю зруйнованих доріг і масивних брил, які блокують гірські перевали.

Синоптики повідомили, що паводкові води почали спадати, але попередили, що півночі країни тепер загрожує тайфун Матмо, який зараз наближається до північних Філіппін.

Матмо стане 11-м штормом цього року, який обрушиться на В'єтнам, де зазвичай фіксується до 10 штормів щорічно.

Фото: EPA/UPG