ВМС Британії перехопили російський корвет і танкер

У Міноборони кажуть, що російська активність біля британських вод зросла на 30% за останні два роки.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що ВМС країни перехопили російський корвет "RFN Stoikiy" і танкер "Yelnya" під час їхнього проходження через Ла-Манш.

Як пише CNN, відомство оприлюднило це недатоване фото, на якому HMS Severn відстежує російський корвет "RFN Stoikiy" біля узбережжя Сполученого Королівства.

Згодом Severn передав місію спостереження неназваному союзнику по НАТО біля узбережжя Бретані.

Окрім кораблів, що чергують біля британського узбережжя, Велика Британія розгорнула три літаки-розвідники Poseidon в Ісландії в межах місії НАТО з патрулювання російських кораблів і підводних човнів у Північній Атлантиці та Арктиці, повідомили у міністерстві.

Раніше у Британії повідомили, що російське розвідувальне судно "Янтар" спрямовувало лазери на пілотів літаків-розвідників, які стежили за його діяльністю біля узбережжя Шотландії. Британія назвала дії "Янтаря" "безрозсудними та небезпечними" та додала, що готова реагувати на будь-які вторгнення у свій простір.

Російське посольство в Лондоні у відповідь звинуватило британський уряд у "роздмухуванні мілітаристської істерії", додавши, що Москва не зацікавлена підривати безпеку Сполученого Королівства.