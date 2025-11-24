Трамп і Сі провели телефонну розмову

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову щодо відносин Китаю і США.
Про це пишуть Xinhua та центральне телебачення КНР.
Під час розмови Сі Цзіньпін зазначив, що відносини між Китаєм та США загалом залишаються стабільними та сприятливими, і цей процес отримав схвалення з боку обох держав та міжнародної спільноти.
Сі Цзіньпін зазначив, що Китай та США раніше спільно боролися проти фашизму та мілітаризму, і сьогодні обидві країни мають "захищати результати перемоги Другої світової війни".
Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує "всі зусилля щодо досягнення миру і сподівається, що всі сторони продовжуватимуть звужувати свої розбіжності та якомога швидше досягнуть справедливої, тривалої мирної угоди".
