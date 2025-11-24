Трамп і Сі провели телефонну розмову

Сі Цзіньпін зазначив, що Китай "сподівається, що сторони досягнуть справедливої, тривалої мирної угоди".

Президент США Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзіньпін проводять огляд під час церемонії зустрічі у Великому залі народних збор

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову щодо відносин Китаю і США.

Про це пишуть Xinhua та центральне телебачення КНР.

Під час розмови Сі Цзіньпін зазначив, що відносини між Китаєм та США загалом залишаються стабільними та сприятливими, і цей процес отримав схвалення з боку обох держав та міжнародної спільноти.

Сі Цзіньпін зазначив, що Китай та США раніше спільно боролися проти фашизму та мілітаризму, і сьогодні обидві країни мають "захищати результати перемоги Другої світової війни".

Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує "всі зусилля щодо досягнення миру і сподівається, що всі сторони продовжуватимуть звужувати свої розбіжності та якомога швидше досягнуть справедливої, тривалої мирної угоди".