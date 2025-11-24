У Польщі заарештували третього підозрюваного в підриві залізниці

У Польщі заарештували третього підозрюваного у підриві залізничих колій на замовлення Росії. Про це з посиланням на прокуратуру пише Polskie Radio.
До чоловіка застосували запобіжний захід у вигляді арешту. Це громадянин України Володимир Б.
"За версією слідства, він сприяв злочинцям у вчиненні злочину, допомагаючи у розвідці місцевості та підготовці подальших дій", – повідомила прокуратура.
Чоловіка затримали 20 листопада. Через кілька днів висунули обвинувачення в діях на користь російської розвідки. За даними слідства, Володимир Б. сприяв безпосереднім виконавцям диверсії у містах Міка і Голомб.
"Докази свідчать про те, що у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгенія І. до району планованих диверсійних операцій (залізнична колія № 7 поблизу населених пунктів Міка та Голаб), що дозволило йому провести розвідку місцевості та вибрати місце для встановлення вибухівки, розміщення пристрою запису зображення та встановлення металевого елемента на рейках", – повідомили в прокуратурі.
- 15-16 листопада в Польщі стався підрив залізничних колій, які використовують, зокрема, для постачання допомоги Україні. Польська влада після проведення оперативного розслідування повідомила, що не виключає причетності Росії. Зрештою з'ясувалося, що виконавцями злочину були завербовані українці.