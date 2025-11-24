У Польщі заарештували третього підозрюваного в підриві залізниці

У Польщі заарештували третього підозрюваного у підриві залізничих колій на замовлення Росії. Про це з посиланням на прокуратуру пише Polskie Radio.

До чоловіка застосували запобіжний захід у вигляді арешту. Це громадянин України Володимир Б.

"За версією слідства, він сприяв злочинцям у вчиненні злочину, допомагаючи у розвідці місцевості та підготовці подальших дій", – повідомила прокуратура.

Чоловіка затримали 20 листопада. Через кілька днів висунули обвинувачення в діях на користь російської розвідки. За даними слідства, Володимир Б. сприяв безпосереднім виконавцям диверсії у містах Міка і Голомб.

"Докази свідчать про те, що у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгенія І. до району планованих диверсійних операцій (залізнична колія № 7 поблизу населених пунктів Міка та Голаб), що дозволило йому провести розвідку місцевості та вибрати місце для встановлення вибухівки, розміщення пристрою запису зображення та встановлення металевого елемента на рейках", – повідомили в прокуратурі.