Союзник усунутого лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, за попередніми результатами, прямує до перемоги на дострокових президентських виборах, які відбулися у неділю.

Про це повідомляє Bloomberg.

63-річний Сініша Каран, колишній міністр внутрішніх справ і член домінантного Альянсу незалежних соціал-демократів, отримав близько 50,3% голосів, повідомила сьогодні Центральна виборча комісія в Сараєво після підрахунку майже всіх бюлетенів.

Бранко Блануша, кандидат від головної опозиційної Сербської демократичної партії, посів друге місце з 48,37%.

Явка становила близько 35%.

Термін повноважень Карана становить менше року до загальних виборів, запланованих на 4 жовтня 2026 року.

Додік погодився піти у відставку в жовтні в обмін на скасування санкцій США щодо нього, його родини, соратників та їхнього бізнесу. Він залишається головою партії-переможниці, відомої як СНСД.

“Це велика перемога для нашої партії за цих обставин”, – сказав Додік журналістам у Баня-Луці в неділю.

“Низька явка показує, що люди не хотіли цих виборів – їх їм нав'язали”, – додав він, маючи на увазі свій відхід з президентської посади.

Результати виборів свідчать про продовження політики Додіка, який вважає президента Росії Володимира Путіна союзником і давно наполягає на виході своєї територіальної одиниці зі складу Боснії та Герцеговини.

Боснію поділили між сербською територією та мусульмансько-хорватською федерацією згідно з Дейтонською мирною угодою 30 років тому, яка поклала край війні після розпаду Югославії.

Країна з населенням 3,3 мільйона є кандидатом на членство в Європейському Союзі, але ще не розпочала переговори про вступ і не провела необхідні реформи. Додік раніше заявляв, що його більше цікавить членство в блоці БРІКС – альянсі Росії, Китаю, Індії та восьми інших країн.