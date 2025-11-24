Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Союзник Додіка лідирує на президентських виборах у боснійських сербів

Сініша Каран, колишній міністр внутрішніх справ і член домінантного Альянсу незалежних соціал-демократів, отримав близько 50,3% голосів.

Союзник Додіка лідирує на президентських виборах у боснійських сербів
Сініша Каран
Фото: EPA/UPG

Союзник усунутого лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, за попередніми результатами, прямує до перемоги на дострокових президентських виборах, які відбулися у неділю.

Про це повідомляє Bloomberg.

63-річний Сініша Каран, колишній міністр внутрішніх справ і член домінантного Альянсу незалежних соціал-демократів, отримав близько 50,3% голосів, повідомила сьогодні Центральна виборча комісія в Сараєво після підрахунку майже всіх бюлетенів. 

Бранко Блануша, кандидат від головної опозиційної Сербської демократичної партії, посів друге місце з 48,37%. 

Явка становила близько 35%.

Термін повноважень Карана становить менше року до загальних виборів, запланованих на 4 жовтня 2026 року.

Додік погодився піти у відставку в жовтні в обмін на скасування санкцій США щодо нього, його родини, соратників та їхнього бізнесу. Він залишається головою партії-переможниці, відомої як СНСД.

“Це велика перемога для нашої партії за цих обставин”, – сказав Додік журналістам у Баня-Луці в неділю. 

“Низька явка показує, що люди не хотіли цих виборів – їх їм нав'язали”, – додав він, маючи на увазі свій відхід з президентської посади.

Результати виборів свідчать про продовження політики Додіка, який вважає президента Росії Володимира Путіна союзником і давно наполягає на виході своєї територіальної одиниці зі складу Боснії та Герцеговини.

Боснію поділили між сербською територією та мусульмансько-хорватською федерацією згідно з Дейтонською мирною угодою 30 років тому, яка поклала край війні після розпаду Югославії.

Країна з населенням 3,3 мільйона є кандидатом на членство в Європейському Союзі, але ще не розпочала переговори про вступ і не провела необхідні реформи. Додік раніше заявляв, що його більше цікавить членство в блоці БРІКС – альянсі Росії, Китаю, Індії та восьми інших країн.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies