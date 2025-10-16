Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Каллас: ЄС до кінця 2027 року створить «стіну від дронів» для захисту від Росії

«Небезпека не зникне, навіть якщо війна в Україні закінчиться», - заявила посадовиця.

Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Євросоюз змушений розгорнути масштабну систему захисту від дронів у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії і планує зробити це до кінця 2027 року. 

Про це заявила глава євродипломатії Кая Каллас, передає «Укрінформ».

«Дрони вже змінюють обличчя війни. Захист від дронів більше не є необов’язковим для будь-кого. Сьогодні ми пропонуємо нову систему захисту від дронів, яка має бути повністю готова до кінця 2027 року», — сказала Каллас.

Згідно з планом, проєкт під назвою «Європейська ініціатива з протидії дронам» має розпочати роботу до кінця 2026 року, а бути повністю готовим — до кінця 2027-го. Брюссель очікує, що лідери ЄС підтримають цю ініціативу на саміті наступного тижня.

«Росія сьогодні не має можливості завдати удару по Європейському Союзу, але вона може підготуватися до цього в найближчі роки. Небезпека не зникне, навіть якщо війна в Україні закінчиться», — наголосила Каллас.
