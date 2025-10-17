Свириденко: у Братиславі відкриють українську державну школу

Домовленості між Україною та Словаччиною передбачають увагу до нацменшин.

Під час українсько-словацьких міжурядових консультацій представники урядів країн домовилися про відкриття першої української державної школи в Братиславі.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після українсько-словацьких міжурядових консультацій за участі прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у Кошице, пише Суспільне.

За словами Свириденко, школа допоможе українським дітям зберегти зв’язок із рідною мовою та культурою, продовжувати навчання в офлайн-режимі та підтримувати освітній рівень, необхідний у майбутньому.

"Мені здається, це тема, яка дійсно потребує особливої уваги і той факт, що ми сьогодні підтвердили налаштованість на відкриття української державної школи Братиславі", — сказала Свириденко.

Також домовленості передбачають увагу до нацменшин та підтримку української ідентичності за кордоном.

Під час консультацій також обговорювали співпрацю у сфері енергетики та оборони, трудової міграції, обмін дипломатичними приміщеннями та розвиток пішохідних пунктів пропуску. Сторони погодилися, що подальші консультації відбудуться в Україні.