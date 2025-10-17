​Колишній канцлер Німеччини Шредер заявив, що "не шкодує" про "Північний потік"

Він також заявив, що Німеччина потребує природного газу "за розумними цінами".

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер розкритикував парламентське розслідування щодо трубопроводу "Північний потік" і заявив, що не шкодує про свою роль у його суперечливому будівництві.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Даючи свідчення через відеозв’язок, 81-річний Шредер заявив, що з боку держави було "надзвичайно розумним рішенням" дати згоду на створення фонду – Фонд захисту клімату землі Мекленбург-Передня Померанія. За його словами, компанія Nord Stream 2 AG, яка підтримує проєкт газопроводу, внесла до фонду близько 20 мільйонів євро (23 мільйони доларів).

Шредер також заявив, що Німеччина потребує природного газу "за розумними цінами" і він не бачить причин розривати "перевірену співпрацю" з Росією щодо енергопостачання.

Як зазначає німецька газета Bild, протягом 160-хвилинного допиту Шредер доклав усіх зусиль, щоб уникнути сумнівних або незрозумілих запитань. Один з депутатів запитав, чи продовжував Шредер отримувати зарплату від російського "Газпрому" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Шредер назвав це "нісенітницею".

За даними видання, колишній канцлер вже двічі відмовлявся від участі в засіданні комісії, ігноруючи початкові виклики в січні та березні з довідками від лікаря, посилаючись на "сильний синдром вигорання" та "труднощі з концентрацією уваги та запам’ятовуванням".

Розслідування, яке проводиться в регіональному парламенті Мекленбург-Передня Померанія, стосується політичного впливу на будівництво трубопроводу між Росією та Німеччиною та можливого втручання Росії на користь проєкту.

"Північний потік" і Шредер