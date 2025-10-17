​Колишній канцлер Німеччини Шредер заявив, що "не шкодує" про "Північний потік"

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер розкритикував парламентське розслідування щодо трубопроводу "Північний потік" і заявив, що не шкодує про свою роль у його суперечливому будівництві.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Даючи свідчення через відеозв’язок, 81-річний Шредер заявив, що з боку держави було "надзвичайно розумним рішенням" дати згоду на створення фонду – Фонд захисту клімату землі Мекленбург-Передня Померанія. За його словами, компанія Nord Stream 2 AG, яка підтримує проєкт газопроводу, внесла до фонду близько 20 мільйонів євро (23 мільйони доларів).
Шредер також заявив, що Німеччина потребує природного газу "за розумними цінами" і він не бачить причин розривати "перевірену співпрацю" з Росією щодо енергопостачання.
Як зазначає німецька газета Bild, протягом 160-хвилинного допиту Шредер доклав усіх зусиль, щоб уникнути сумнівних або незрозумілих запитань. Один з депутатів запитав, чи продовжував Шредер отримувати зарплату від російського "Газпрому" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Шредер назвав це "нісенітницею".
За даними видання, колишній канцлер вже двічі відмовлявся від участі в засіданні комісії, ігноруючи початкові виклики в січні та березні з довідками від лікаря, посилаючись на "сильний синдром вигорання" та "труднощі з концентрацією уваги та запам’ятовуванням".
Розслідування, яке проводиться в регіональному парламенті Мекленбург-Передня Померанія, стосується політичного впливу на будівництво трубопроводу між Росією та Німеччиною та можливого втручання Росії на користь проєкту.
"Північний потік" і Шредер
- Шредер схвалив перший трубопровід "Північний потік" в останні тижні свого перебування на посаді у 2005 році. У 2016 році він також схвалив "Північний потік"-2. Його наступниця Ангела Меркель схвалила другий проєкт трубопроводу у 2018 році.
- Після звільнення та після початку Росією повномасштабної війни проти України Шредер не обірвав особисті контакти з Путіним і не зробив жодних публічних заяв із засудженням його дій. Вже під час масштабної війни він неодноразово їздив до Москви.
- Шредер мав увійти до наглядової ради російського газового монополіста "Газпром" у 2022 році, але відмовився після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Однак він відвідав прийом у російському посольстві в Берліні через рік після вторгнення.
- Трубопровід "Північний потік-2" так і не був введений в експлуатацію, оскільки німецька влада скасувала процес його затвердження за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.
- У ніч на 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Польща та Україна звинуватили у диверсії Росію, Кремль заперечив свою причетність. Розслідування інциденту розпочали правоохоронці Німеччини, Швеції та Данії.
- У лютому 2024 року данські правоохоронці припинили розслідування вибухів на газопроводах через відсутність підстав для порушення кримінальної справи, згодом аналогічне рішення ухвалила і Швеція.