З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСвіт

​Колишній канцлер Німеччини Шредер заявив, що "не шкодує" про "Північний потік"

Він також заявив, що Німеччина потребує природного газу "за розумними цінами". 

​Колишній канцлер Німеччини Шредер заявив, що "не шкодує" про "Північний потік"
Герхард Шредер
Фото: http://www.zeit.de

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер розкритикував парламентське розслідування щодо трубопроводу "Північний потік" і заявив, що не шкодує про свою роль у його суперечливому будівництві.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Даючи свідчення через відеозв’язок, 81-річний Шредер заявив, що з боку держави було "надзвичайно розумним рішенням" дати згоду на створення фонду – Фонд захисту клімату землі Мекленбург-Передня Померанія. За його словами, компанія Nord Stream 2 AG, яка підтримує проєкт газопроводу, внесла до фонду близько 20 мільйонів євро (23 мільйони доларів). 

Шредер також заявив, що Німеччина потребує природного газу "за розумними цінами" і він не бачить причин розривати "перевірену співпрацю" з Росією щодо енергопостачання.

Як зазначає німецька газета Bild, протягом 160-хвилинного допиту Шредер доклав усіх зусиль, щоб уникнути сумнівних або незрозумілих запитань. Один з депутатів запитав, чи продовжував Шредер отримувати зарплату від російського "Газпрому" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Шредер назвав це "нісенітницею".

За даними видання, колишній канцлер вже двічі відмовлявся від участі в засіданні комісії, ігноруючи початкові виклики в січні та березні з довідками від лікаря, посилаючись на "сильний синдром вигорання" та "труднощі з концентрацією уваги та запам’ятовуванням".

Розслідування, яке проводиться в регіональному парламенті Мекленбург-Передня Померанія, стосується політичного впливу на будівництво трубопроводу між Росією та Німеччиною та можливого втручання Росії на користь проєкту.

"Північний потік" і Шредер

  • Шредер схвалив перший трубопровід "Північний потік" в останні тижні свого перебування на посаді у 2005 році. У 2016 році він також схвалив "Північний потік"-2. Його наступниця Ангела Меркель схвалила другий проєкт трубопроводу у 2018 році.
  • Після звільнення та після початку Росією повномасштабної війни проти України Шредер не обірвав особисті контакти з Путіним і не зробив жодних публічних заяв із засудженням його дій. Вже під час масштабної війни він неодноразово їздив до Москви.
  • Шредер  мав увійти до наглядової ради російського газового монополіста "Газпром" у 2022 році, але відмовився після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Однак він відвідав прийом у російському посольстві в Берліні через рік після вторгнення. 
  • Трубопровід "Північний потік-2" так і не був введений в експлуатацію, оскільки німецька влада скасувала процес його затвердження за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.
  • У ніч на 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Польща та Україна звинуватили у диверсії Росію, Кремль заперечив свою причетність. Розслідування інциденту розпочали правоохоронці Німеччини, Швеції та Данії.
  • У лютому 2024 року данські правоохоронці припинили розслідування вибухів на газопроводах через відсутність підстав для порушення кримінальної справи, згодом аналогічне рішення ухвалила і Швеція.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies