Верховний суд Нідерландів відхилив апеляцію Росії у справі «ЮКОСа»

Це зобов’язує Москву виплатити 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам нафтової компанії.

Верховний суд Нідерландів відхилив апеляцію Росії у справі «ЮКОСа»
Верховний суд Нідерландів остаточно відхилив апеляцію Росії щодо арбітражного рішення, яке зобов’язує Москву виплатити 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам нафтової компанії «ЮКОС», повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AP.

Суд підтвердив торішнє рішення Амстердамського апеляційного суду, який визнав безпідставними заперечення Росії. Раніше арбітраж 2014 року встановив, що російська влада здійснила «повний наступ на “ЮКОС” і його власників, щоб довести компанію до банкрутства і привласнити її активи».

Таким чином, рішення Верховного суду Нідерландів ставить крапку в багаторічній судовій суперечці між Росією та колишніми акціонерами «ЮКОСа».

Генеральний директор компанії GML, яка представляє інтереси акціонерів, Тім Осборн привітав рішення, назвавши його «історичним» і таким, що підтверджує принцип, за яким «жодна держава не може бути понад законом».

  • Як відомо, постійна палата третейського суду у Гаазі у липні 2014 року зобов'язала Росію виплатити майже 50 млрд доларів компаніям, афілійованим з колишніми акціонерами «ЮКОС».
  • «ЮКОС» був колись найбільшою нафтовою компанією Росії, але після приходу до влади Володимира Путіна її активи передали «Роснафті», а колишнього власника Михайла Ходорковського посадили в тюрму. 
  • Суд вирішив, що дії Росії щодо «ЮКОСу» можна розцінити як експропріацію інвестицій, що порушує 45-ту статтю Енергетичної хартії, яку РФ підписала, але не ратифікувала.
  • Окружний суд Гааги у 2016 році скасував це рішення, але Апеляційний суд Гааги на початку 2020-го підтвердив. 
  • За час судових розглядів сума компенсації колишнім акціонерам «ЮКОС» зросла до 57 млрд доларів. 
  • У листопаді 2021-го Верховний суд Нідерландів не затвердив рішення арбітражу, яке зобов'язує Росію виплатити компенсацію акціонерам «ЮКОСа» в розмірі майже 60 млрд доларів.
