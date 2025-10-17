Верховний суд Нідерландів відхилив апеляцію Росії у справі «ЮКОСа»

Верховний суд Нідерландів остаточно відхилив апеляцію Росії щодо арбітражного рішення, яке зобов’язує Москву виплатити 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам нафтової компанії «ЮКОС», повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AP.

Суд підтвердив торішнє рішення Амстердамського апеляційного суду, який визнав безпідставними заперечення Росії. Раніше арбітраж 2014 року встановив, що російська влада здійснила «повний наступ на “ЮКОС” і його власників, щоб довести компанію до банкрутства і привласнити її активи».

Таким чином, рішення Верховного суду Нідерландів ставить крапку в багаторічній судовій суперечці між Росією та колишніми акціонерами «ЮКОСа».

Генеральний директор компанії GML, яка представляє інтереси акціонерів, Тім Осборн привітав рішення, назвавши його «історичним» і таким, що підтверджує принцип, за яким «жодна держава не може бути понад законом».