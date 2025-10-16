Хусити повідомили про вбивство начальника штабу Мухаммеда аль-Гамарі

Єменські хусити заявили, що один із їхніх найвищих військових чиновників, начальник штабу Мухаммед Абд аль-Карім аль-Гамарі, був убитий “під час виконання своїх обов'язків”.
Про це повідомляє Reuters.
Хусити не звинуватили Ізраїль безпосередньо у його вбивстві, але заявили, що конфлікт з Ізраїлем не закінчився.
Також хусити запевнили, що Ізраїль “отримає своє стримуюче покарання за скоєні злочини”.
Вбитий Гамарі був членом “Управління джихаду” хуситів, очолюваного Абдулом Маліком аль-Хуситом, яке відповідає за нагляд за військовими операціями.
В свою чергу, міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Ізраель Кац заявив, що Гамарі був ліквідований в результаті ізраїльського удару.
“Ми зробимо те саме проти будь-якої загрози в майбутньому”, – додав Кац.
- Ізраїль завдав ударів по столиці Ємену Сана відповідь на ракетні обстріли хуситів по Ізраїлю.
- Прем'єр-міністр уряду хуситів Ємену загинув внаслідок ізраїльських ударів разом із кількома міністрами.
- Єменське угруповання, що підтримується Іраном, неодноразово випускало ракети в бік Ізраїлю, стверджуючи, що домагається завершення ізраїльської операції в Секторі Гази. Ізраїль, у свою чергу, кілька разів завдавав ударів по Ємену, у тому числі і по аеропорту в Сані.