Хусити повідомили про вбивство начальника штабу Мухаммеда аль-Гамарі

Хусити стверджують, що той був убитий “під час виконання своїх обов'язків”.

Єменські хусити заявили, що один із їхніх найвищих військових чиновників, начальник штабу Мухаммед Абд аль-Карім аль-Гамарі, був убитий “під час виконання своїх обов'язків”.

Про це повідомляє Reuters.

Хусити не звинуватили Ізраїль безпосередньо у його вбивстві, але заявили, що конфлікт з Ізраїлем не закінчився.

Також хусити запевнили, що Ізраїль “отримає своє стримуюче покарання за скоєні злочини”.

Вбитий Гамарі був членом “Управління джихаду” хуситів, очолюваного Абдулом Маліком аль-Хуситом, яке відповідає за нагляд за військовими операціями.

В свою чергу, міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Ізраель Кац заявив, що Гамарі був ліквідований в результаті ізраїльського удару.

“Ми зробимо те саме проти будь-якої загрози в майбутньому”, – додав Кац.