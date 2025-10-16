Що не так з мобілізацією
Хусити повідомили про вбивство начальника штабу Мухаммеда аль-Гамарі

Хусити стверджують, що той був убитий “під час виконання своїх обов'язків”.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити заявили, що один із їхніх найвищих військових чиновників, начальник штабу Мухаммед Абд аль-Карім аль-Гамарі, був убитий “під час виконання своїх обов'язків”.

Про це повідомляє Reuters.

Хусити не звинуватили Ізраїль безпосередньо у його вбивстві, але заявили, що конфлікт з Ізраїлем не закінчився. 

Також хусити запевнили, що Ізраїль “отримає своє стримуюче покарання за скоєні злочини”.

Вбитий Гамарі був членом “Управління джихаду” хуситів, очолюваного Абдулом Маліком аль-Хуситом, яке відповідає за нагляд за військовими операціями.

В свою чергу, міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Ізраель Кац заявив, що Гамарі був ліквідований в результаті ізраїльського удару. 

“Ми зробимо те саме проти будь-якої загрози в майбутньому”, – додав Кац.

  • Ізраїль завдав ударів по столиці Ємену Сана відповідь на ракетні обстріли хуситів по Ізраїлю. 
  • Прем'єр-міністр уряду хуситів Ємену загинув внаслідок ізраїльських ударів разом із кількома міністрами. 
  • Єменське угруповання, що підтримується Іраном, неодноразово випускало ракети в бік Ізраїлю, стверджуючи, що домагається завершення ізраїльської операції в Секторі Гази. Ізраїль, у свою чергу, кілька разів завдавав ударів по Ємену, у тому числі і по аеропорту в Сані.
