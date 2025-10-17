Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет оборонної допомоги на 52 млн євро

Країна вже передала нам оборонні матеріали на загальну суму 2,9 млрд євро.

Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет оборонної допомоги на суму приблизно 52 млн євро.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

"Пакет складається здебільшого з нових замовлень від фінських компаній. Фінляндія вже поставила Україні оборонні матеріали на загальну суму 2,9 млрд євро", - зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

За його словами, відносно розміру своєї економіки, Фінляндія є однією з країн, які найбільше підтримали Україну.

"Цього тижня ми також оголосили про участь в ініціативі НАТО PURL, яка закуповує у Сполучених Штатів системи озброєння, критично важливі для України. Майбутнє вільної та безпечної Європи буде вирішено в Україні – це вимагає наполегливості та стійкості від усіх союзників", – додав він.