З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
СNN: Трамп посилив підтримку України після провальної зустрічі з Путіним

За даним FT, замість того, щоб говорити про закінчення війни, голова Кремля розповідав про один народ" і Богдана Хмельницького. 

СNN: Трамп посилив підтримку України після провальної зустрічі з Путіним
Фото: EPA/UPG

Причиною збільшення допомоги США Україні стала провальна зустріч американського лідера Дональда Трампа з кремлівським очільником Владіміром Путіним. Саме після неї Штати збільшили обмін розвідданими з українцями і включили до них інформацію про енергетичні цілі в глибині Росії, пише CNN з посиланням на два джерела.

Раніше адміністрація Трампа тримала дані про енергооб’єкти росіян під забороною. Але тепер і Київ, і Вашингтон мають сподівання, що далекобійні удари стимулюватимуть Росію сісти за стіл переговорів. 

Один зі співрозмовників журналістів повідомив, що адміністрація Трампа просила Україну уникати ударів по російській нафтогазовій та енергетичній інфраструктурі напередодні саміту, оскільки чиновники прагнули укласти мирну угоду з Москвою. Але США дали Україні зелене світло на відновлення атак на ці цілі після того, як обидва лідери покинули Аляску без угоди про завершення війни.

За словами джерела, після схвалення американців Україна тепер прийняла цілеспрямовану стратегію атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. Україна вважає, що атаки на російську енергетичну інфраструктуру є одним з небагатьох способів досягнення стратегічних результатів.

За даними Financial Times, Путін на зустрічі з Трампом намагався прочитати йому курс спотвореної історії, згадував про Рюрика і Богдана Хмельницького та переконував, що українці і росіяни – “один народ”. Цим він лише викликав роздратування в американського лідера. За словами джерел газети, Трамп кілька разів підвищував голос і в якийсь момент пригрозив піти. Зрештою, він перервав зустріч і скасував запланований обід, на якому ширші делегації мали обговорити економічні зв’язки та співпрацю.
