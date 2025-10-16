Парламент Грузії посилив покарання за порушення під час протестів

Поправки до Кримінального кодексу передбачають до одного року ув’язнення за повторне порушення.

Парламент Грузії у прискореному режимі розглянув і ухвалив у трьох читаннях пакет законодавчих поправок, які суттєво посилюють відповідальність за порушення на акціях протесту, пише News Georgia.

Відтепер за участь у мітингу в масці або перекриття дороги каратимуть адміністративним арештом на 15 діб, а якщо порушник є організатором — строк зростає до 20 діб. Невиконання вимоги поліції припинити акцію може призвести до арешту до 60 діб, стільки ж загрожує за носіння зброї чи піротехніки під час протесту.

Поправки до Кримінального кодексу передбачають до одного року ув’язнення за повторне порушення правил участі в акціях і до двох років — за наступні випадки.

Ініціатори змін із правлячої партії «Грузинська мрія» заявляють, що закон спрямований проти учасників протестів, які регулярно перекривають проспект Руставелі в центрі Тбілісі. Згідно з чинним законом, демонстранти можуть займати проїжджу частину лише тоді, коли тротуар не вміщає всіх учасників, інакше передбачено штраф у розмірі 5 тисяч ларі.

Близько 30 неурядових організацій засудили ухвалені поправки, назвавши їх фактичною забороною мирних протестів. Правозахисники наголосили, що нові норми порушують Конституцію Грузії та Європейську конвенцію з прав людини.