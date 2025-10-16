Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

Парламент Грузії посилив покарання за порушення під час протестів

Поправки до Кримінального кодексу передбачають до одного року ув’язнення за повторне порушення.

Парламент Грузії посилив покарання за порушення під час протестів
акція протесту у Тбілісі 4 жовтня 2025 року
Фото: скриншот відео

Парламент Грузії у прискореному режимі розглянув і ухвалив у трьох читаннях пакет законодавчих поправок, які суттєво посилюють відповідальність за порушення на акціях протесту, пише News Georgia.

Відтепер за участь у мітингу в масці або перекриття дороги каратимуть адміністративним арештом на 15 діб, а якщо порушник є організатором — строк зростає до 20 діб. Невиконання вимоги поліції припинити акцію може призвести до арешту до 60 діб, стільки ж загрожує за носіння зброї чи піротехніки під час протесту.

Поправки до Кримінального кодексу передбачають до одного року ув’язнення за повторне порушення правил участі в акціях і до двох років — за наступні випадки.

Ініціатори змін із правлячої партії «Грузинська мрія» заявляють, що закон спрямований проти учасників протестів, які регулярно перекривають проспект Руставелі в центрі Тбілісі. Згідно з чинним законом, демонстранти можуть займати проїжджу частину лише тоді, коли тротуар не вміщає всіх учасників, інакше передбачено штраф у розмірі 5 тисяч ларі.

Близько 30 неурядових організацій засудили ухвалені поправки, назвавши їх фактичною забороною мирних протестів. Правозахисники наголосили, що нові норми порушують Конституцію Грузії та Європейську конвенцію з прав людини.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies