Туреччина направила рятувальників для допомоги у пошуку тіл заручників під руїнами у Смузі Гази

Президент США Дональд Трамп застеріг ХАМАС після інформації про "низку нещодавніх убивств на цій території". 

Туреччина направила рятувальників для допомоги у пошуку тіл заручників під руїнами у Смузі Гази
Місто Газа, жовтень 2025 року
Фото: EPA/UPG

Туреччина направила десятки рятувальників для допомоги у пошуку тіл під руїнами у Смузі Гази, повідомляє France24.

Президент США Дональд Трамп раніше застеріг ХАМАС після інформації про "низку нещодавніх убивств на цій території". Трамп назвав ці вбивства порушенням угоди про припинення вогню, яку він ініціював, у межах якої палестинське бойове угруповання повернуло Ізраїлю останніх 20 заручників, що вижили.

ХАМАС заявив, що повернув усі тіла померлих полонених, до яких має доступ, але останки ще 19 осіб досі не знайшли. Вважається, що вони поховані під руїнами разом із невідомою кількістю палестинців.

Угруповання наголосило на своїй прихильності угоді і заявило, що хоче повернути всі тіла заручників, що залишилися в Газі. Однак процес може потребувати певного часу, оскільки “деякі з цих тіл були поховані в тунелях, зруйнованих окупаційними силами, а інші залишаються під руїнами знищених будівель”.

Представники родин заручників вимагають від Ізраїлю “негайно припинити виконання будь-яких подальших етапів угоди, доки ХАМАС і далі порушуватиме свої зобов'язання щодо повернення всіх заручників та останків жертв”.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу підтвердив свою рішучість “домогтися повернення всіх заручників”. У міністерстві оборони Ізраїлю заявили, що ЦАХАЛ “відновить бойові дії”, якщо ХАМАС цього не зробить.

Спочатку Трамп закликав до терпіння щодо повернення тіл, наполягаючи на тому, що ХАМАС “фактично викопує” останки заручників, але пізніше висловив розчарування поведінкою угруповання після набрання чинності припинення вогню.

“Якщо ХАМАС продовжуватиме вбивати людей у Газі, що не передбачено угодою, у нас не буде іншого вибору, окрім як піти та вбити їх”, – написав Трамп на Truth Social, очевидно, маючи на увазі нещодавні розстріли палестинських цивільних жителів.

  • ХАМАС звинувачують у проведенні самосудів у Смузі Гази з початку перемир'я. Також спалахнули зіткнення між різними підрозділами безпеки ХАМАСу та озброєними палестинськими кланами, деякі з яких, як стверджується, мають підтримку Ізраїлю.
