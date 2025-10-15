Одне з тіл, переданих ХАМАС, не належить заручнику, ‒ ізраїльські військові

У понеділок і вівторок терористичне угруповання передало Ізраїлю 8 тіл.

Одне з тіл, переданих ХАМАСом Ізраїлю у межах угоди про припинення вогню, не належить одному з заручників, яких утримували у Смузі Гази.

Про це заявили ізраїльські військові, пише The Guardian.

У вівторок ХАМАС передав чотири тіла, щоб послабити тиск на крихке припинення вогню, зазначає видання. У понеділок терористичне угруповання передало перші чотири тіла та звільнило останніх 20 живих заручників.

Військові заявили, що після завершення експертиз у Національному інституті судової медицини встановлено ‒ четверте тіло, передане Ізраїлю ХАМАСом, “не відповідає жодному із заручників”.