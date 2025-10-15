Одне з тіл, переданих ХАМАС, не належить заручнику, ‒ ізраїльські військові

Одне з тіл, переданих ХАМАСом Ізраїлю у межах угоди про припинення вогню, не належить одному з заручників, яких утримували у Смузі Гази.
Про це заявили ізраїльські військові, пише The Guardian.
У вівторок ХАМАС передав чотири тіла, щоб послабити тиск на крихке припинення вогню, зазначає видання. У понеділок терористичне угруповання передало перші чотири тіла та звільнило останніх 20 живих заручників.
Військові заявили, що після завершення експертиз у Національному інституті судової медицини встановлено ‒ четверте тіло, передане Ізраїлю ХАМАСом, “не відповідає жодному із заручників”.
- За домовленістю, досягнутою за посередництва Трампа, ХАМАС має передати Ізраїлю всіх 48 заручників ‒ як живих, так і загиблих ‒ протягом 72 годин після відведення ізраїльських військ до так званої “жовтої лінії” в Газі.
- В обмін Ізраїль звільняє 250 палестинських в’язнів і 1 700 затриманих у Смузі Гази, серед яких ‒ майже 20 дітей.
- 9 жовтня вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.
- Перед цим президент США Дональд Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.