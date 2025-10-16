Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Лідер угорської опозиції не хоче відмовлятися від російської нафти й газу
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Голова угорської опозиційної партії "Тиса", потенційний майбутній прем'єр країни Петер Мадяр в інтерв'ю "Радіо Свобода" заперечив намір швидко відмовитися від російських енергетичних ресурсів.

За словами політика, цільовою датою припинення закупівлі нафти та газу з країни-агресора для Угорщини стане аж 2035 рік, а не 2027-ий, який озвучують у Єврокомісії. Мадяр переконаний, що потрібно мати "найдешевші та найбезпечніші" джерела енергії. 

Опозиціонер також звернув увагу на те, що чинний прем'єр Віктор Орбан сподівався від Дональда Трампа припинення підтримки України та зупинки постачання зброї. Натомість президент США чинить тиск на Росію з вимогою завевршення війни чи принаймні припинення вогню - і "є ознаки, що ця стратегія може бути успішною".
