Лідер угорської опозиції не хоче відмовлятися від російської нафти й газу

Голова угорської опозиційної партії "Тиса", потенційний майбутній прем'єр країни Петер Мадяр в інтерв'ю "Радіо Свобода" заперечив намір швидко відмовитися від російських енергетичних ресурсів.

За словами політика, цільовою датою припинення закупівлі нафти та газу з країни-агресора для Угорщини стане аж 2035 рік, а не 2027-ий, який озвучують у Єврокомісії. Мадяр переконаний, що потрібно мати "найдешевші та найбезпечніші" джерела енергії.

Опозиціонер також звернув увагу на те, що чинний прем'єр Віктор Орбан сподівався від Дональда Трампа припинення підтримки України та зупинки постачання зброї. Натомість президент США чинить тиск на Росію з вимогою завевршення війни чи принаймні припинення вогню - і "є ознаки, що ця стратегія може бути успішною".