В Австрії ексдипломата звинуватили у наданні Росії документів про “Новачок”

Віденська прокуратура висунула обвинувачення колишньому високопосадовцю МЗС Австрії Йоганнесу Петерліку, який, за даними слідства, передав Росії секретні документи, що містили формулу бойової отруйної речовини “Новачок”, пише ERR.

У 2018 році Петерлік, тоді генеральний секретар МЗС за міністра Карін Кнайсль (представниці проросійської Австрійської партії свободи), запросив у Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) матеріали щодо розслідування отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

За версією слідства, Петерлік передав документи ексспівробітнику розвідки Егисто Отту, який згодом сам став фігурантом справи про шпигунство на користь Росії. У цих матеріалах містилися технічні деталі, зокрема формула “Новачка”.

Прокуратура інкримінує Петерліку зловживання службовим становищем і порушення режиму збереження державної таємниці, за що йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Петерлік працював у МЗС Австрії з 1994 року, був речником міністерки Беніти Ферреро-Вальднер, а з 2018-го по 2020 рік — генеральним секретарем відомства. Пізніше його призначили послом в Індонезії, але у 2021 році звільнили після початку розслідування.

Його справа пов’язана з розслідуванням мільярдного шахрайства в німецькій компанії Wirecard. Її колишній операційний директор Ян Марсалек, близький до російських спецслужб, нібито демонстрував партнерам документи ОЗХЗ із даними про “Новачок”. Після втечі у 2020 році, за даними міжнародних ЗМІ, він живе в Москві під ім’ям Олександра Нєлідова.

За останні роки Австрія неодноразово опинялася в центрі шпигунських скандалів, пов’язаних із Росією, що негативно вплинуло на її міжнародну репутацію.