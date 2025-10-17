Reuters: два індійські НПЗ вперше закупила нафту з Гаяни, щоб зменшити залежність від російських постачань

Постачання заплановане на кінець 2025-го або початок 2026 року.

Дві індійські нафтопереробні компанії вперше придбали 4 млн барелів сирої нафти з Гаяни у американської корпорації ExxonMobil, повідомляє Reuters із посиланням на торговельні джерела.

Найбільший індійський нафтопереробник Indian Oil Corp придбав 2 млн барелів сорту Golden Arrowhead (GAH) — це перше замовлення компанії цього типу нафти. Очікується, що партія прибуде наприкінці грудня або на початку січня.

Ще 2 млн барелів сортів Liza та Unity Gold вперше купила Hindustan Petroleum Corp. Їх доставлять у той самий період.

Закупівля гаянської нафти — частина стратегії Індії з диверсифікації джерел постачання на тлі зростання тиску з боку США, які закликають Нью-Делі скоротити імпорт російської нафти, щоб послабити фінансування війни проти України.

Тим часом Гаяна нарощує експорт завдяки зростанню видобутку консорціуму на чолі з американською ExxonMobil — нині він сягає 770 тисяч барелів на добу. У жовтні обсяг експорту країни досяг рекордних 938 тисяч барелів на добу, за даними аналітичної компанії Kpler.