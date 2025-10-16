Reuters: Індія готується скоротити імпорт російської нафти під тиском США

Нещодавно Трамп заявив, що Моді запевнив його у припиненні закупівель російської нафти.

Деякі індійські нафтопереробні компанії готуються поступово скорочувати імпорт російської нафти через тиск з боку США, повідомили три джерела, знайомі з ситуацією, агентству Reuters.

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що прем’єр-міністр Нарендра Моді запевнив його у припиненні закупівель російської нафти, яка залишається основним джерелом імпорту для Індії.

У Нью-Делі офіційно заявили, що головними пріоритетами залишаються стабільність цін на енергоносії та надійність постачань. «Наші імпортні політики повністю керуються цими цілями», — йдеться у заяві МЗС Індії, без згадки про коментарі Трампа.

Паралельно у Вашингтоні тривають торговельні переговори, на яких США намагаються змусити Індію скоротити закупівлі російської нафти. Зокрема, Вашингтон удвічі підвищив мита на індійські товари, натякаючи, що їх зниження можливе лише після зміни енергетичної політики Нью-Делі.

Індія та Китай залишаються двома найбільшими покупцями російської морської нафти, користуючись зниженими цінами після того, як європейські країни відмовилися від закупівель через санкції проти Москви.

«Мені не подобалося, що Індія купує нафту у Росії, і він (Моді) запевнив мене, що більше цього не буде», — заявив Трамп у Білому домі.

За словами речника МЗС Індії Рандіра Джайсвала, між двома країнами тривають переговори щодо поглиблення енергетичного співробітництва.

Водночас нафтопереробники зазначають, що різке припинення імпорту з Росії може спричинити стрибок світових цін і посилити інфляцію, тому процес, імовірно, буде поступовим.

За даними уряду, у першій половині 2025 фінансового року (квітень–вересень) Індія імпортувала 1,75 млн барелів нафти на добу з Росії. Її частка в загальному імпорті знизилася до 36% з 40% роком раніше.

Натомість імпорт американської нафти зріс на 6,8% — до 213 тис. барелів на добу (4,3% від загального імпорту). Частка нафти з Близького Сходу піднялася до 45% проти 42% у тому ж періоді 2024 року.