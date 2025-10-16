Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме російську нафту

Тепер справа за тим, щоб переконати Китай.

Під час заходу для преси у Білому домі за участі голови ФБР Кеша Патела президент США Дональд Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту.

Республіканець розповів, що мав розмову із індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді, в ході якої урядовець запевнив Трампа, що торгівля чорним золотом з Москвою буде зупинена. Це "не відбудеться миттєво, але процес завершиться скоро".

Трамп поскаржився, що закупівля кремлівської нафти Індією "дозволяє Росії продовжувати цю безглузду війну, на якій вони вже втратили півтора мільйона людей".

Президент США також окреслив наступний крок: тепер він "має переконати Китай зробити те саме", тобто теж відмовитися від російської нафти.