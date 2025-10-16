Укренерго застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

На Чернігівщині наразі застосовуються три черги погодинних відключень.

НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення електроенергії по всій Україні.

Про це компанія повідомила в Telegram.

"Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії", – йдеться в повідомленні.

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються три черги погодинних відключень.

Аварійні відключення для низки областей застосовувалися вже двічі на добу. Вони почали застосовуватися майже щодня після масованої атаки РФ 10 жовтня, внаслідок якої тільки в Києві були знеструмлені 800 тис. абонентів.