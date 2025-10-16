Укренерго застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення електроенергії по всій Україні.
Про це компанія повідомила в Telegram.
"Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії", – йдеться в повідомленні.
На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються три черги погодинних відключень.
Аварійні відключення для низки областей застосовувалися вже двічі на добу. Вони почали застосовуватися майже щодня після масованої атаки РФ 10 жовтня, внаслідок якої тільки в Києві були знеструмлені 800 тис. абонентів.
- Російська атака 10 жовтня стала однією з найпотужніших з минулого року. Кремль спрямував сотні дронів та ракет по теплових та гідроелектростанціях. Були влучання по ТЕЦ, що забезпечують міста теплом. А з початку жовтня росіяни точково били по кількох північних областях.
- Найскладніша ситуація натепер на Чернігівщині та у Києві. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Темні перспективи. Масований удар по енергетиці: до чого готуватися".