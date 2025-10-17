З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
Що не так з мобілізацією
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Прем'єр Британії засудив заборону ізраїльським футбольним фанам приїхати на матч у Бірмінгем

"Ми не будемо терпіти антисемітизм на наших вулицях".

Прем'єр Британії засудив заборону ізраїльським футбольним фанам приїхати на матч у Бірмінгем
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Очільник уряду Сполученого Королівства сер Кір Стармер висловив обурення рішенням ради з безпеки проведення футбольних матчів, яка заборонила відвідування ізраїльтянами поєдинку Ліги Європи у Бірмінгемі між місцевою "Астон Віллою" та "Маккабі" Тель-Авів.

Як пише BBC, прем'єр підкреслив неприпустимість антисемітизму на британських вулицях та нагадав поліції, що її зобов'язання - "зробити так, щоб фанати насолоджувалися грою, а не боялися залякувань чи насильства".

Правоохоронці виправдовуються тим, що матч було віднесено до подій з високим ризиком заворушень. У поліції не можуть дати гарантій, що здатні запобігти повторенню сценарію в Амстердамі, де минулоріч на вулицях на тлі футбольної гри фактично відбувся єврейський погром.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар назвав рішення відсторонити гостьових фанів "ганебним" та закликав його скасувати. Контрольний орган європейського футболу УЄФА нагадав, що відповідальність за безпеку несе місцева влада, проте закликав до "створення безпечного вболівальницького середовища". 
