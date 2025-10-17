Прем'єр Британії засудив заборону ізраїльським футбольним фанам приїхати на матч у Бірмінгем

"Ми не будемо терпіти антисемітизм на наших вулицях".

Очільник уряду Сполученого Королівства сер Кір Стармер висловив обурення рішенням ради з безпеки проведення футбольних матчів, яка заборонила відвідування ізраїльтянами поєдинку Ліги Європи у Бірмінгемі між місцевою "Астон Віллою" та "Маккабі" Тель-Авів.

Як пише BBC, прем'єр підкреслив неприпустимість антисемітизму на британських вулицях та нагадав поліції, що її зобов'язання - "зробити так, щоб фанати насолоджувалися грою, а не боялися залякувань чи насильства".

Правоохоронці виправдовуються тим, що матч було віднесено до подій з високим ризиком заворушень. У поліції не можуть дати гарантій, що здатні запобігти повторенню сценарію в Амстердамі, де минулоріч на вулицях на тлі футбольної гри фактично відбувся єврейський погром.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар назвав рішення відсторонити гостьових фанів "ганебним" та закликав його скасувати. Контрольний орган європейського футболу УЄФА нагадав, що відповідальність за безпеку несе місцева влада, проте закликав до "створення безпечного вболівальницького середовища".