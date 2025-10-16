Зимова кампанія України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Літак з міністром війни США здійснив аварійну посадку у Британії

Геґсет повертався із зустрічі міністрів країн НАТО.

Літак з міністром війни США здійснив аварійну посадку у Британії
Міністр війни США Піт Геґсет

Речник міністерства війни США Шон Парнелл повідомив на сторінці у мережі X, що літак, на борту якого перебував очільник Пентагону Піт Геґсет, змушений був аварійно сісти у Сполученому Королівстві.

Урядовець повертався до Сполучених Штатів із зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Під час польоту у лобовому склі авіалайнера виникла тріщина. Пілоти здійснили посадку відповідно до стандартних процедур на такий випадок. Ані Геґсет, ані інші пасажири не постраждали.

Сам міністр пізніше підтвердив на власній сторінці у соцмережах, що "все добре - дякувати богу". Геґсет додав, що буде "продовжувати свою місію".
