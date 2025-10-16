Літак з міністром війни США здійснив аварійну посадку у Британії

Речник міністерства війни США Шон Парнелл повідомив на сторінці у мережі X, що літак, на борту якого перебував очільник Пентагону Піт Геґсет, змушений був аварійно сісти у Сполученому Королівстві.

Урядовець повертався до Сполучених Штатів із зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Під час польоту у лобовому склі авіалайнера виникла тріщина. Пілоти здійснили посадку відповідно до стандартних процедур на такий випадок. Ані Геґсет, ані інші пасажири не постраждали.

Сам міністр пізніше підтвердив на власній сторінці у соцмережах, що "все добре - дякувати богу". Геґсет додав, що буде "продовжувати свою місію".