Літак з міністром війни США здійснив аварійну посадку у Британії

Речник міністерства війни США Шон Парнелл повідомив на сторінці у мережі X, що літак, на борту якого перебував очільник Пентагону Піт Геґсет, змушений був аварійно сісти у Сполученому Королівстві.
Урядовець повертався до Сполучених Штатів із зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Під час польоту у лобовому склі авіалайнера виникла тріщина. Пілоти здійснили посадку відповідно до стандартних процедур на такий випадок. Ані Геґсет, ані інші пасажири не постраждали.
Сам міністр пізніше підтвердив на власній сторінці у соцмережах, що "все добре - дякувати богу". Геґсет додав, що буде "продовжувати свою місію".
- Міністерство війни США нав'язує американським журналістам нові правила роботи в Пентагоні, які низка провідних ЗМІ відмовилися підписати.