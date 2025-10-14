Низка провідних ЗМІ відмовилися підписати нові правила Пентагону для преси

Вважають їх обмеженнями, що суперечать принципу свободи слова.

Декілька популярних американських та світових новинних агенцій і видань заявили про відмову від підписання нових правил роботи преси у міністерстві війни Сполучених Штатів.

Як пише The Guardian, разом з ними не підкорятимуться обмеженнями з боку Пентагону The Washington Post, New York Times, CNN, The Atlantic та Breaking Defense. Речники ЗМІ назвали спробу уряду втрутитися у роботу журналістів порушенням першої поправки до конституції, що гарантує свободу слова.

Презентовані очільником міністерства війни Піт Геґсетом минулого місяця правила для преси містять заборону на отримання секретних матеріалів, зобов'язання перебувати у деяких приміщеннях лише у супроводі посадовців та інші порушення усталених традицій щодо відносно вільного доступу ЗМІ до Пентагону.

Медіа, які не підпишуть документ до вівторка, мають упродовж 24 годин здати свої акредитації.