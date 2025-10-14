Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Низка провідних ЗМІ відмовилися підписати нові правила Пентагону для преси

Вважають їх обмеженнями, що суперечать принципу свободи слова.

Низка провідних ЗМІ відмовилися підписати нові правила Пентагону для преси
Декілька популярних американських та світових новинних агенцій і видань заявили про відмову від підписання нових правил роботи преси у міністерстві війни Сполучених Штатів.

Як пише The Guardian, разом з ними не підкорятимуться обмеженнями з боку Пентагону The Washington Post, New York Times, CNN, The Atlantic та Breaking Defense. Речники ЗМІ назвали спробу уряду втрутитися у роботу журналістів порушенням першої поправки до конституції, що гарантує свободу слова.

Презентовані очільником міністерства війни Піт Геґсетом минулого місяця правила для преси містять заборону на отримання секретних матеріалів, зобов'язання перебувати у деяких приміщеннях лише у супроводі посадовців та інші порушення усталених традицій щодо відносно вільного доступу ЗМІ до Пентагону. 

Медіа, які не підпишуть документ до вівторка, мають упродовж 24 годин здати свої акредитації. 
