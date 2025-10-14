Очільник Парламентської асамблеї ОБСЄ призначив спецпредставницю з питань повернення українських дітей

Вона вже тривалий час займається цією темою.

Глава Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс призначив шведську депутатку Каріну Едебрінк спеціальною уповноваженою з питань незаконного вивезення та депортації українських дітей до Росії.

Як ідеться на сайті ПА ОБСЄ, рішення ухвалили після нещодавнього візиту Понса до Києва, під час якого проблема викрадених українських дітей була визначена як ключовий пріоритет, зокрема, й на зустрічі з Володимиром Зеленським.

Каріна Едебрінк вже тривалий час займається цією темою — вона є спеціальною доповідачкою Парламентської групи підтримки України (PSTU) і доповідачкою Третього загального комітету Асамблеї. У липні вона опублікувала звіт «Російські викрадення та депортації українських дітей», у якому закликала посилити міжнародну співпрацю — насамперед через Міжнародну коаліцію з повернення українських дітей та ініціативу Bring Kids Back UA.

Понс наголосив, що це призначення є свідченням постійної відданості ОБСЄ ПА питанню повернення українських дітей. Упродовж останніх чотирьох років усі декларації Асамблеї містили положення про незаконні депортації, підтримку створення Міжнародної коаліції та заклик до держав-учасниць ОБСЄ приєднатися до неї.

«Вкрай важливо, щоб ми об’єднали зусилля на міжнародних платформах, у коаліціях і парламентах, щоб зупинити незаконні викрадення Росією. Разом ми можемо допомогти повернути цих дітей додому», — заявила Каріна Едебрінк після призначення.