Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд євро

Україна отримає військову допомогу від Німеччини на понад два мільярди євро.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 15 жовтня, передає «Укрінформ».

Пісторіус заявив, що Берлін продовжить і розширить військову підтримку України.

«Ми продовжимо і розширимо нашу підтримку України. З новими контрактами Німеччина надасть додаткову допомогу вартістю понад 2 мільярди євро, включно з окремим пакетом на суму 500 мільйонів доларів США. Пакет передбачає системи ППО, перехоплювачі Patriot, радарні системи, високоточні артилерійські ракети та боєприпаси», — сказав німецький міністр.

Пісторіус підтвердив, що Німеччина уклала нові контракти на постачання двох систем IRIS-T із «великою кількістю керованих ракет», а також переносних зенітних ракетних комплексів. До нового пакета допомоги також увійдуть сучасна протитанкова зброя, засоби зв’язку та стрілецька зброя.

Міністр також повідомив про запуск масштабного проєкту модернізації вже переданих Україні систем озброєння для подовження строку їхньої служби.

«Це гарантує, що поставлене озброєння буде адаптоване до змін на полі бою і надалі ефективно використовуватиметься Збройними силами України», — зазначив Пісторіус.

Також передбачили розширену співпрацю між німецькою та українською оборонними промисловостями. Після «Рамштайну» Пісторіус планує підписати меморандум про взаєморозуміння з українським колегою Денисом Шмигалем.