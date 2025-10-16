Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Трамп підтвердив, що уповноважив ЦРУ на таємні операції в Венесуелі

Він сказав, що морем боротьба з наркотрафіком із Венесуели не обмежиться. 

Трамп презентує “золотку картку”, Білий дім, 19 вересня 2025
Фото: EPA/UPG

Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що уповноважив ЦРУ на проведення операцій у Венесуелі, передає BBC. За даними New York Times, дозвіл на застосування ЦРУ дозволить проводити операції в Венесуелі в односторонньому порядку або в межах будь-яких інших американських військових операцій. 

Під час виступу перед пресою в Білому домі в Трампа запитали, чому він дозволив ЦРУ проводити операції в Венесуелі. Він відповів, що причин декілька.

"Я дозволив з двох причин насправді. Перша – вони спустошили свої в'язниці і вивезли їх до Сполучених Штатів. А друга – наркотики", – сказав він, що стало рідкісним випадком підтвердження організації діяльності розвідки від американського головкома.

Трамп додав, що "багато наркотиків приходять із Венесуели, і багато венесуельських наркотиків проходять через море, тож ви можете бачити це, але також ми збираємося зупинити їх і на суші". 

Міністр закордонних справ Венесуели занепокоєний використанням ЦРУ, "як і військовими відправками, заявленими в Карибському морі, що рівнозначно політиці агресії". 

Сили США уже провели щонайменше п'ять ударів по кораблях у Карибському морі, які, згідно з їхніми заявами, належали наркокартелям. Невідомо, чи ЦРУ вже планує якісь заходи, чи це просто опція на випадок непередбачуваних обставин. Але в минулому управління мало досвід операцій в країнах Латинської Америки. 

Останнім станом на зараз ударом США по венесуельських човнах була атака у вівторок, що забрала життя шести людей. Трамп тоді сказав, що розвідка підтвердила інформацію про перевезення наркотиків цим транспортом. Як і в попередні рази, американські посадовці не уточнювали, яка організація стоїть за цими наркотиками і які люди були на борту. 

Каракас остерігається, що дії США можуть бути спрямовані на зміну режиму в країні. Ніколас Мадуро уже мобілізував армію, поліцію і цивільні загони, аби захищатися. 

Венесуельська влада раніше заявляла, що США прагнуть дістатися до їхніх нафтових запасів. 
