У СБУ прокоментували вкид ФСБ про участь іноземних партнерів у операції "Павутина"

У СБУ прокоментували російський вкид про те, що спецоперацію “Павутина” проводили нібито під кураторством іноземних партнерів, а шкода від неї не була суттєвою. В пресслужбі повідомили журналістам ЛБ, що сприймають так заяви винятково як спробу ворога виправдати провал перед внутрішньою аудиторією.

Там додали, що всю багаторівневу складну операцію СБУ реалізувала повністю власними силами. А втрати від неї – 41 літак, або 34 % всієї стратегічно авіації окупантів.

“Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі”, – коментував раніше голова СБУ Василь Малюк.

“Павутину” бійці СБУ провели 1 червня. Її хід контролював особисто Президент України Володимир Зеленський, а керував підготовкою та проведенням безпосередньо Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.