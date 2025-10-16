До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСвіт

У СБУ прокоментували вкид ФСБ про участь іноземних партнерів у операції "Павутина"

В Службі безпеки зазначили, що провели складну операцію власними силами. 

У СБУ прокоментували вкид ФСБ про участь іноземних партнерів у операції "Павутина"
Василь Малюк
Фото: СБУ

У СБУ прокоментували російський вкид про те, що спецоперацію “Павутина” проводили нібито під кураторством іноземних партнерів, а шкода від неї не була суттєвою. В пресслужбі повідомили журналістам ЛБ, що сприймають так заяви винятково як спробу ворога виправдати провал перед внутрішньою аудиторією. 

Там додали, що всю багаторівневу складну операцію СБУ реалізувала повністю власними силами. А втрати від неї – 41 літак, або 34 % всієї стратегічно авіації окупантів.

“Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі”, – коментував раніше голова СБУ Василь Малюк.

“Павутину” бійці СБУ провели 1 червня. Її хід контролював особисто Президент України Володимир Зеленський, а керував підготовкою та проведенням безпосередньо Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies