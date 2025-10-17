Венс: ​Росія переоцінює свої успіхи на фронті, і це перешкоджає досягненню угоди про припинення війни

"Незважаючи на зусилля Трампа, зараз росіяни та українці "не перебувають у тій точці, де вони могли б укласти угоду".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що Росія переоцінює свої успіхи на фронті, і це останніми місяцями перешкоджало досягненню угоди про припинення війни.

Про це він розповів в інтерв’ю Newsmax.

Венс підкреслив, що на даний момент ані Росія, ані Україна не готові до миру, але в США сподіваються, що це все ж таки зміниться.

"Я думаю, що існує фундаментальна розбіжність в очікуваннях: росіяни схильні вважати, що на полі бою справи у них йдуть краще, ніж насправді", - пояснив він.

Венс додав, що, незважаючи на зусилля президента США Дональда Трампа, зараз росіяни та українці "не перебувають у тій точці, де вони могли б укласти угоду". Він також визнав, що процес мирного врегулювання став випробуванням для команди президента США, і Трамп часом "втрачає терпіння" по відношенню до обох сторін.

Проте, Венс упевнений, що зрештою зусилля Трампа все ж таки завершаться успіхом. "Питання лише у тому, скільки часу це займе", – додав віцепрезидент.