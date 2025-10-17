Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Венс: ​Росія переоцінює свої успіхи на фронті, і це перешкоджає досягненню угоди про припинення війни

"Незважаючи на зусилля Трампа, зараз росіяни та українці "не перебувають у тій точці, де вони могли б укласти угоду".

Венс: ​Росія переоцінює свої успіхи на фронті, і це перешкоджає досягненню угоди про припинення війни
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що Росія переоцінює свої успіхи на фронті, і це останніми місяцями перешкоджало досягненню угоди про припинення війни.

Про це він розповів в інтерв’ю Newsmax

Венс підкреслив, що на даний момент ані Росія, ані Україна не готові до миру, але в США сподіваються, що це все ж таки зміниться.

"Я думаю, що існує фундаментальна розбіжність в очікуваннях: росіяни схильні вважати, що на полі бою справи у них йдуть краще, ніж насправді", - пояснив він.

Венс додав, що, незважаючи на зусилля президента США Дональда Трампа, зараз росіяни та українці "не перебувають у тій точці, де вони могли б укласти угоду". Він також визнав, що процес мирного врегулювання став випробуванням для команди президента США, і Трамп часом "втрачає терпіння" по відношенню до обох сторін.

Проте, Венс упевнений, що зрештою зусилля Трампа все ж таки завершаться успіхом. "Питання лише у тому, скільки часу це займе", – додав віцепрезидент.

  • Дані як російських, так і українських моніторингових каналів, свідчать про те, що російський поступ в Україні в останні тижні є незначним. Лінія фронту під Покровськом і Костянтинівкою, як і під Куп’янськом, фактично залишається статичною, а на Сумщині намагаються наступати ЗСУ.
  • За даними британської розвідки, росіяни, ймовірно, захопили приблизно 250 квадратних км території України у вересні 2025 року, що є помітним зменшенням порівняно з приблизно 465 квадратних км, захопленими в серпні. 
  • 16 жовтня президент США поговорив із очільником Кремля Путіним. Той знову розповів американському президентові, що російські війська "володіють ініціативою і наступають на всіх ділянках фронту". Водночас, Трамп назвав розмову з Путіним "продуктивною".
  • Сьогодні ,17 жовтня, запланована зустріч Трампа з Володимиром Зеленським. Вона відбудеться в форматі ланчу. Важливість особистої розмови Зеленський пояснював тим, що не все можна обговорювати телефоном. Президент України уже прибув до США і провів деякі зустрічі, зокрема, - з виробником ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. 
  • Трамп також вважає можливою зустріч Зеленського з Путіним
﻿
