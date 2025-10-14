Ключовим завданням України на перемовинах зі США цього тижня є протиповітряна оборона, стійкість українських міст та громад і примус Росії до миру. Зараз у світі є сильний імпульс до миру – після розв’язання війни в Смузі Гази.

З президентом США Дональдом Трампом вже обговорили певні речі, є контррішення. Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні 14 жовтня.

“Стосовно Patriot-ів, Tomahawk-ів – це дуже важливо. І деякої іншої зброї. Важливо деякі речі обговорити нам особисто, по телефону все не скажеш”, – прокоментував він.

Україна має бачення, як кроки США, її партнерів у Європі та її власні рішення можуть наблизити закінчення війни.

“Важливо лідерство Америки, лідерство президента Трампа”, – сказав він.

Українська сторона планує і зустрічі з представниками оборонних і енергетичних компаній США.

Зеленський підкреслив, що фактично Росія залишається глобальним джерелом нестабільності.

“Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо, як”, – сказав він.

Україна готує “серйозну новину” з одним європейським партнером, анонсував також Володимир Зеленський.

Минулого тижня український президент анонсував поїздку до США української делегації. Її очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. А вчора стало відомо про те, що в п'ятницю до Вашингтона полетить і президент. Зустріч відбудеться на тлі обговорень українського запиту про отримання далекобійних ракет Tomahawk.



