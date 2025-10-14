Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зеленський про поїздку до Трампа: "Важливо деякі речі обговорити особисто, по телефону все не скажеш"

Йтиметься про отримання зброї, зокрема омріяних ракет. 

Зеленський про поїздку до Трампа: "Важливо деякі речі обговорити особисто, по телефону все не скажеш"
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Ключовим завданням України на перемовинах зі США цього тижня є протиповітряна оборона, стійкість українських міст та громад і примус Росії до миру. Зараз у світі є сильний імпульс до миру – після розв’язання війни в Смузі Гази. 

З президентом США Дональдом Трампом вже обговорили певні речі, є контррішення. Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні 14 жовтня.

“Стосовно Patriot-ів, Tomahawk-ів – це дуже важливо. І деякої іншої зброї. Важливо деякі речі обговорити нам особисто, по телефону все не скажеш”, – прокоментував він.

Україна має бачення, як кроки США, її партнерів у Європі та її власні рішення можуть наблизити закінчення війни.

“Важливо лідерство Америки, лідерство президента Трампа”, – сказав він.

Українська сторона планує і зустрічі з представниками оборонних і енергетичних компаній США. 

Зеленський підкреслив, що фактично Росія залишається глобальним джерелом нестабільності.

“Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо, як”, – сказав він.

Україна готує “серйозну новину” з одним європейським партнером, анонсував також Володимир Зеленський.

  • Минулого тижня український президент анонсував поїздку до США української делегації. Її очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. А вчора стало відомо про те, що в п'ятницю до Вашингтона полетить і президент. Зустріч відбудеться на тлі обговорень українського запиту про отримання далекобійних ракет Tomahawk.
