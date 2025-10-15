Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
ГоловнаСвіт

В Іраку унаслідок вибуху автомобіля загинув кандидат на парламентських виборах

Бомба вибухнула після опівночі під авто, що належить Сафа аль-Машхадані. Політик мав балотуватися від імені однієї з найбільших сунітських політичних сил ‒ коаліції Siyada.

В Іраку унаслідок вибуху автомобіля загинув кандидат на парламентських виборах
Фото: thearabweekly.com

Кандидат на виборах до парламенту Іраку загинув унаслідок вибуху замінованого автомобіля на півночі Багдада. Вибори відбудуться у листопаді.

Про це пише Bloomberg з посиланням на сили безпеки столиці.

Бомба вибухнула після опівночі під автомобілем, що належить Сафа аль-Машхадані. “Унаслідок вибуху бомби він загинув, а ще четверо інших, хто перебував з ним у автомобілі, отримали поранення”, – йдеться у заяві Багдадського оперативного командування.

Смерть аль-Машхадані стала в Іраку першим політичним вбивством перед виборами, що, ймовірно, загострить напруження у вже дуже поляризованій виборчій кампанії та посилить занепокоєння щодо безпеки. В останні роки у країні фіксувалося значне зменшення кількості таких нападів, що сприяло поверненню до країни великих нафтових компаній, як от Exxon Mobil, після періоду нестабільності та конфлікту.

Аль-Машхадані мав балотуватися від імені однієї з найбільших сунітських політичних сил ‒ коаліції Siyada, яку очолює відомий бізнесмен Хаміс аль-Ханджар. До її складу входять кілька впливових сунітських діячів, зокрема нинішній спікер парламенту Махмуд аль-Машхадані.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад. Спікер парламенту і прем'єр-міністр заявили, що розпорядилися провести розслідування вбивства.

  • Парламентські вибори в Іраку відбудуться 11 листопада, вони стануть шостими з часів вторгнення США у 2003 році, яке повалило режим Саддама Хусейна.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies