В Іраку унаслідок вибуху автомобіля загинув кандидат на парламентських виборах

Бомба вибухнула після опівночі під авто, що належить Сафа аль-Машхадані. Політик мав балотуватися від імені однієї з найбільших сунітських політичних сил ‒ коаліції Siyada.

Кандидат на виборах до парламенту Іраку загинув унаслідок вибуху замінованого автомобіля на півночі Багдада. Вибори відбудуться у листопаді.

Про це пише Bloomberg з посиланням на сили безпеки столиці.

Бомба вибухнула після опівночі під автомобілем, що належить Сафа аль-Машхадані. “Унаслідок вибуху бомби він загинув, а ще четверо інших, хто перебував з ним у автомобілі, отримали поранення”, – йдеться у заяві Багдадського оперативного командування.

Смерть аль-Машхадані стала в Іраку першим політичним вбивством перед виборами, що, ймовірно, загострить напруження у вже дуже поляризованій виборчій кампанії та посилить занепокоєння щодо безпеки. В останні роки у країні фіксувалося значне зменшення кількості таких нападів, що сприяло поверненню до країни великих нафтових компаній, як от Exxon Mobil, після періоду нестабільності та конфлікту.

Аль-Машхадані мав балотуватися від імені однієї з найбільших сунітських політичних сил ‒ коаліції Siyada, яку очолює відомий бізнесмен Хаміс аль-Ханджар. До її складу входять кілька впливових сунітських діячів, зокрема нинішній спікер парламенту Махмуд аль-Машхадані.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад. Спікер парламенту і прем'єр-міністр заявили, що розпорядилися провести розслідування вбивства.