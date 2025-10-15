Китай вилучив 60 000 карт через "неправильне маркування" Тайваню

Митники заявили, що ці карти не можуть бути продані, оскільки вони "загрожують національній єдності, суверенітету та територіальній цілісності" Китаю.

Митники у східній китайській провінції Шаньдун вилучили партію з 60 000 карт, які, за їхніми словами, "неправильно позначали" самоврядний острів Тайвань, який Пекін вважає частиною своєї території.

Як пише ВВС, китайські митники заявили, що на цих картах також було "пропущено важливі острови" у Південно-Китайському морі, де територіальні претензії Китаю перетинаються з вимогами сусідніх країн, зокрема Філіппін і В’єтнаму.

Митна служба Китаю зазначила, що ці "проблемні карти", які мали експортувати, не можна продавати, оскільки вони "загрожують національній єдності, суверенітету та територіальній цілісності" Китаю.

Карти – чутлива тема для Китаю та його сусідів, які також претендують на рифи, острови та мілини у Південно-Китайському морі.

За словами митників, карти не містили так званої "лінії з дев’яти рисок", що демаркує китайські претензії майже на все Південно-Китайське море. Ця лінія складається з дев’яти коротких рисок, які простягаються на сотні кілометрів на південь і схід від китайської провінції Хайнань.

Також зазначено, що вилучені карти не позначали морський кордон між Китаєм і Японією. Влада повідомила, що карти неправильно підписували "провінцію Тайвань", але не уточнила, у чому саме полягала помилка.

У заяві китайської митниці не уточнюється, у яку країну призначалися карти.

Вилучення "проблемних карт" митниками у Китаї – звичайна практика, але масштаб цього випадку перевищив усі попередні. Товари, які не проходять перевірку, знищуються.

У березні митники в аеропорту міста Ціндао вилучили партію з 143 морських навігаційних карт, що містили "очевидні помилки" у позначенні державних кордонів.

А у серпні митники провінції Хебей конфіскували дві "проблемні карти", де, серед іншого, було "неправильно зображено кордон Тибету".

Китай вважає Тайвань своєю територією і не виключає використання сили для повернення острова. Тайвань, своєю чергою, вважає себе окремою державою із власною конституцією та демократично обраним урядом.

Напруга в Південно-Китайському морі періодично загострюється. Нещодавно стався черговий інцидент між кораблями Китаю та Філіппін. Маніла звинуватила китайський корабель у навмисному тарані та обстрілі філіппінського судна водометом, тоді як Пекін заявив, що філіппінське судно "небезпечно наблизилося" попри неодноразові попередження.

Філіппіни та В’єтнам також особливо уважно ставляться до того, як зображене Південно-Китайське море на картах.

У 2023 році фільм "Барбі" було заборонено у В’єтнамі та цензуровано на Філіппінах через зображення карти з тією ж "лінією з дев’яти рисок".