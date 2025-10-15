До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Скотт Бессент: CША готові запровадити додаткові мита для Китаю через купівлю російської нафти

США готові, якщо європейські союзники долучаться до санкцій.

Міністр фінансів США Скотт Бессент

США готові запровадити мита на Китай через закупівлю російської нафти. Втім, для цього європейські союзники мають бути готовими долучитися до дій Білого дому.  

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Саме купівля Китаєм російської нафти підживлює російську військову машину. Китай купує 60% російської енергоресурсів. Вони купують 90% іранської енергоресурсів”, – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він зазначив, що незабаром США нададуть фотографії, передані українським урядом, на яких видно, що китайські деталі використовувалися у російських БпЛА, які атакували Україну.

На думку Бессента, Китай відкритий до обговорення, і він оптимістично налаштований щодо деескалації.
﻿
