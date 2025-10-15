Зимова кампанія України
У Бельгії різко зріс імпорт російських товарів, основну частку становить скраплений газ

На СПГ припадає дві третини імпорту.

У Бельгії різко зріс імпорт російських товарів, основну частку становить скраплений газ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Імпорт російських товарів до Бельгії зріс більш ніж удвічі за останні три місяці, головним чином через збільшення поставок скрапленого природного газу (СПГ). 

Про це повідомив Національний банк Бельгії, цитує "Європейська правда".

За даними установи, з липня по серпень 2025 року обсяг імпорту з Росії підскочив на 113,5% у порівнянні з тим самим періодом торік. Дві третини цього обсягу припадають на СПГ, решту — на метали та хімічні речовини.

«Значне збільшення обсягів імпорту скрапленого природного газу протягом останніх трьох місяців, особливо в липні та серпні, коли показники зросли утричі порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повністю змінило довгострокову тенденцію в імпорті з Росії», — зазначили в Нацбанку Бельгії.

Регулятор також повідомив, що загальна вартість імпортованого з Росії СПГ за перші вісім місяців 2025 року вже майже досягла рівня всього 2024-го.

На цьому тлі бельгійські аналітики нагадують, що Брюссель залишається одним із ключових хабів для перевалки російського СПГ у Західній Європі, попри запроваджені санкційні обмеження на постачання трубопровідного газу.

  • Торік Бельгія, один з найбільших європейських імпортерів скрапленого природного газу з Росії, закликала ЄС заборонити російське паливо.
  • За даними аналітичної компанії Kpler, після Іспанії Бельгія була другим за величиною імпортером російського СПГ у 2023 році. 
Теми: , , ,
﻿
