Аргентина сподівається завершити угоду із США про своп-лінію на 20 млрд доларів до проміжного голосування

Для цього є ще два тижні.

Аргентина сподівається завершити угоду із США про своп-лінію на 20 млрд доларів до проміжного голосування
Президент Аргентини Хав'єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Міністр економіки Аргентини Луїс Капуто сподівається "дуже скоро" укласти рамкову угоду, яка міститиме умови валютного свопу на 20 млрд доларів із США.

Про це повідомляє Reuters.

“Сподіваємося, що ми дуже скоро зможемо виконати рамкову угоду, яка міститиме умови”, - сказав Капуто.

Він додав, що бажано активувати рамкову угоду протягом наступних двох тижнів, в ідеалі до проміжного голосування в Аргентині.

Капуто запевнив, що незалежно від результатів голосування, політика його адміністрації залишиться незмінною. Зараз адміністрація працює над додатковими фінансовими варіантами, які поки що не може розкрити. 

За словами міністра, деякі американські компанії неофіційно пообіцяли мільярди доларів інвестицій під час нещодавніх зустрічей.

  • Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США продовжуватимуть інвестувати в економіку Аргентини лише за умови, що президенту Хав'єру Мілею вдасться виграти прийдешнє волевиявлення. Таким чином на кону фактично опинилися 20 млрд доларів, які Білий дім обіцяв спрямувати на порятунок аргентинської фінансової системи.
