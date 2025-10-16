Аргентина сподівається завершити угоду із США про своп-лінію на 20 млрд доларів до проміжного голосування

Для цього є ще два тижні.

Міністр економіки Аргентини Луїс Капуто сподівається "дуже скоро" укласти рамкову угоду, яка міститиме умови валютного свопу на 20 млрд доларів із США.

Про це повідомляє Reuters.

“Сподіваємося, що ми дуже скоро зможемо виконати рамкову угоду, яка міститиме умови”, - сказав Капуто.

Він додав, що бажано активувати рамкову угоду протягом наступних двох тижнів, в ідеалі до проміжного голосування в Аргентині.

Капуто запевнив, що незалежно від результатів голосування, політика його адміністрації залишиться незмінною. Зараз адміністрація працює над додатковими фінансовими варіантами, які поки що не може розкрити.

За словами міністра, деякі американські компанії неофіційно пообіцяли мільярди доларів інвестицій під час нещодавніх зустрічей.