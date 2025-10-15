Зимова кампанія України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У США Сенат відхилив запропонований республіканцями законопроєкт щодо фінансування роботи федерального уряду

Це сталось вже дев’ятий раз за останні тижні.

У США Сенат відхилив запропонований республіканцями законопроєкт щодо фінансування роботи федерального уряду
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат Конгресу США відхилив запропонований республіканцями законопроєкт щодо фінансування роботи федерального уряду. Це сталось вже дев’ятий раз за останні тижні.

Про це повідомляє C-SPAN.

Зазначається, що під час процедурного голосування документ підтримали 51 сенатор. Водночас проти нього висловились 55 сенатори, в той час як для схвалення необхідно щонайменше 60 голосів. 

Раніше Сенат відхилив кілька аналогічних законопроєктів, внесених демократами.

Вчора Адміністративно-бюджетне управління Білого дому повідомило, що виплата зарплат військовим та правоохоронцям продовжиться, попри шатдаун. Водночас адміністрація Трампа готує нові скорочення державного апарату.

  • Уряд США нині перебуває у стані шатдауну: Конгрес не ухвалив вчасно бюджетні закони, через що низка державних установ не має права працювати. 

  • Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що нинішній шатдаун може стати одним із найдовших в історії.
