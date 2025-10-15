У США Сенат відхилив запропонований республіканцями законопроєкт щодо фінансування роботи федерального уряду

Сенат Конгресу США відхилив запропонований республіканцями законопроєкт щодо фінансування роботи федерального уряду. Це сталось вже дев’ятий раз за останні тижні.
Про це повідомляє C-SPAN.
Зазначається, що під час процедурного голосування документ підтримали 51 сенатор. Водночас проти нього висловились 55 сенатори, в той час як для схвалення необхідно щонайменше 60 голосів.
Раніше Сенат відхилив кілька аналогічних законопроєктів, внесених демократами.
Вчора Адміністративно-бюджетне управління Білого дому повідомило, що виплата зарплат військовим та правоохоронцям продовжиться, попри шатдаун. Водночас адміністрація Трампа готує нові скорочення державного апарату.
Уряд США нині перебуває у стані шатдауну: Конгрес не ухвалив вчасно бюджетні закони, через що низка державних установ не має права працювати.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що нинішній шатдаун може стати одним із найдовших в історії.