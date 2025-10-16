Зимова кампанія України
Косіняк-Камиш: Польща поки не приєдналася до ініціативи PURL

Втім, це не виключено у майбутньому.

Косіняк-Камиш: Польща поки не приєдналася до ініціативи PURL
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: polsatnews.pl

Наразі Польща не приєдналася до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України, заявив віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

“Сьогодні такого декларації (з боку Польщі – ред.) не було, але, звичайно, ми також працюємо над цією програмою”, - зазначив Косіняк-Камиш.

Він нагадав, що Польща продемонструвала величезну підтримку Україні, особливо “на першому етапі конфлікту, коли інші ще не знали, що робити”.

Косіняк-Камиш зауважив, що Польща є логістичним та інфраструктурним хабом для України, і це вимагає щоденної участі польських солдатів та офіцерів.

“Але, звичайно, ця ініціатива є серйозною. Ми, ймовірно, приймемо рішення з цього питання найближчим часом”, - анонсував польський міністр оборони

Що відомо про PURL

  • PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.

  • Угоду уклали у липні США і НАТО.

  • За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. 

  • Більше половини з 32 держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL для закупівлі американської зброї та підтримки України у війні проти РФ.
