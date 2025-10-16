Косіняк-Камиш: Польща поки не приєдналася до ініціативи PURL

Наразі Польща не приєдналася до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України, заявив віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.
“Сьогодні такого декларації (з боку Польщі – ред.) не було, але, звичайно, ми також працюємо над цією програмою”, - зазначив Косіняк-Камиш.
Він нагадав, що Польща продемонструвала величезну підтримку Україні, особливо “на першому етапі конфлікту, коли інші ще не знали, що робити”.
Косіняк-Камиш зауважив, що Польща є логістичним та інфраструктурним хабом для України, і це вимагає щоденної участі польських солдатів та офіцерів.
“Але, звичайно, ця ініціатива є серйозною. Ми, ймовірно, приймемо рішення з цього питання найближчим часом”, - анонсував польський міністр оборони
Що відомо про PURL
-
PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
-
Угоду уклали у липні США і НАТО.
-
За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію.
- Більше половини з 32 держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL для закупівлі американської зброї та підтримки України у війні проти РФ.