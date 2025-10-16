Косіняк-Камиш: Польща поки не приєдналася до ініціативи PURL

Втім, це не виключено у майбутньому.

Наразі Польща не приєдналася до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України, заявив віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

“Сьогодні такого декларації (з боку Польщі – ред.) не було, але, звичайно, ми також працюємо над цією програмою”, - зазначив Косіняк-Камиш.

Він нагадав, що Польща продемонструвала величезну підтримку Україні, особливо “на першому етапі конфлікту, коли інші ще не знали, що робити”.

Косіняк-Камиш зауважив, що Польща є логістичним та інфраструктурним хабом для України, і це вимагає щоденної участі польських солдатів та офіцерів.

“Але, звичайно, ця ініціатива є серйозною. Ми, ймовірно, приймемо рішення з цього питання найближчим часом”, - анонсував польський міністр оборони

Що відомо про PURL