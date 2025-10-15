Біткоїни вартістю $14 млрд конфіскували під час розслідування шахрайства в США та Великій Британії

Заморожено також активи, які включають 19 об’єктів нерухомості в Лондоні, один із яких коштує майже $133 млн.

Уряд США вилучив понад $14 мільярдів у біткоїнах і висунув обвинувачення засновнику камбоджійської бізнес-імперії Prince Group Чену Чжі, якого підозрюють у створенні масштабної криптовалютної шахрайської схеми, що включала табори примусової праці.

Про це пише ВВС.

Громадянину Великої Британії та Камбоджі Чену Чжі висунули звинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних комунікацій і відмиванні грошей, повідомили у прокуратурі Нью-Йорка.

Компанії, пов’язані з Ченом, також потрапили під санкції США та Великої Британії в межах спільної операції. За даними британського уряду, заморожено активи його мережі, включно з 19 об’єктами нерухомості в Лондоні, один із яких коштує майже $133 млн.

Прокуратура США назвала це однією з найбільших фінансових операцій у історії та наймасштабнішим вилученням біткоїнів, загалом – 127 271 BTC, які тепер перебувають у розпорядженні уряду США.

Чен, який наразі переховується, за версією Мін’юсту США, був організатором "величезної кібершахрайської імперії", що діяла під прикриттям міжнародного холдингу Prince Group. Хоча офіційний сайт компанії повідомляє, що вона займається нерухомістю, фінансовими та споживчими послугами, американська влада стверджує, що фактично вона є однією з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії.

За даними слідства, жертв обманювали онлайн, змушуючи інвестувати криптовалюту під фіктивні обіцянки прибутку.

У судових документах, з якими ознайомилося видання, йдеться, що компанія під керівництвом Чена побудувала та керувала щонайменше десятьма шахрайськими комплексами у Камбоджі. Ці комплекси були спеціально спроєктовані, щоб охопити якомога більше жертв.

Спільники Чена, за даними слідства, закупили мільйони телефонних номерів і створили так звані телефонні ферми, щоб проводити масові дзвінки. Дві такі ферми налічували 1 250 телефонів, які контролювали близько 76 000 акаунтів у соцмережах для шахрайських операцій.

У документах також зазначено, що інструкції компанії містили поради, як створити довіру з потенційними жертвами – наприклад, не використовувати занадто привабливі жіночі фото, щоб профілі здавалися більш реалістичними.

Отримані злочинним шляхом гроші Чен і його спільники, за даними Мін’юсту, витрачали на розкішні подорожі, прикраси, приватні літаки, картини Пікассо та інші предмети розкоші.

У Великій Британії Чен і його спільники, за повідомленнями, реєстрували компанії на Британських Віргінських островах та інвестували в лондонську нерухомість. Серед активів є офісна будівля за £100 млн у центрі Лондона, маєток за £12 млн і сімнадцять квартир у місті. Британське МЗС повідомило, що Чен і Prince Group будували казино та шахрайські центри, через які відмивали незаконно здобуті кошти.

Після запровадження санкцій він втратив доступ до фінансової системи Великої Британії. Prince Group також визнано злочинною організацією у США. Під санкції також потрапили чотири компанії, пов’язані зі схемою: Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World і Byex Exchange.

Два з цих шахрайських центрів були згадані в доповіді Amnesty International про використання примусової праці та катувань у камбоджійських шахрайських центрах. Багато "працівників" – іноземці, яких обманом заманюють обіцянками легальної роботи, а потім змушують до шахрайства під загрозою катувань.

За словами британської влади, ці шахрайські мережі діють у промислових масштабах, зокрема і у Великій Британії, використовуючи фальшиві романтичні зв’язки для виманювання грошей у жертв.

Якщо його визнають винним, Чену загрожує до 40 років ув’язнення.