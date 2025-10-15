Німеччина інвестує €10 млрд у військові дрони для захисту повітряного простору ЄС і НАТО

Німеччина планує вкласти €10 млрд (близько $11,6 млрд) у розробку та закупівлю військових дронів у найближчі роки, передає Bloomberg.

Як заявив міністр оборони Борис Пісторіус, ці інвестиції спрямовані на посилення оборони європейського та натівського повітряного простору на тлі зростання загрози з боку Росії.

За словами Пісторіуса, програма передбачає закупівлю дронів «усіх типів і висот» — як оборонного, так і ударного призначення. Він наголосив, що головна мета — забезпечити скоординованість між різними оборонними ініціативами: «Ми хочемо, щоб усі окремі заходи працювали разом, як шестерні».

Міністр привітав план протидії дронам, представлений генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, і запевнив, що Німеччина зробить «помітний внесок».

Також Пісторіус підтвердив, що Берлін готовий очолити створення спільного європейського щита протиповітряної оборони — одного з ключових проєктів, який Єврокомісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн представить найближчим часом.