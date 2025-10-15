Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Bloomberg: військовий план ЄС передбачає “бойову готовність” до 2030 року

Згідно з документом, мілітаризована Росія становитиме постійну загрозу безпеці Європи у майбутньому. Пропозицію представлять у четвер, а наступного тижня її обговорять лідери ЄС на саміті в Брюсселі.

Bloomberg: військовий план ЄС передбачає “бойову готовність” до 2030 року
Фото: З відкритих джерел

Європейський Союз готує масштабний план переозброєння континенту, який передбачає запуск спільних проєктів із виробництва дронів і систем протиповітряної оборони вже у 2026 році. Про це йдеться в документі Єврокомісії, з яким ознайомився Bloomberg News.

План розрахований на п’ять років і має на меті зміцнити обороноздатність ЄС та стримати Росію. До кінця 2027 року ЄС прагне, щоб 40% оборонних закупівель здійснювалися спільно – удвічі більше, ніж зараз.

“Мілітаризована Росія становитиме постійну загрозу безпеці Європи у майбутньому”, – зазначається в документі.

Єврокомісія пропонує повну реформу системи оборонного планування та закупівель у межах блоку. Країнам-членам радять координувати витрати на оборону й створювати коаліції для спільної реалізації нових програм. Робота над ними має розпочатися вже протягом наступного року, щоб ЄС мав “бойову готовність” до 2030 року.

Пропозицію представлять у четвер, а наступного тижня її обговорять лідери ЄС на саміті в Брюсселі.

За даними Єврокомісії, загальний оборонний бюджет ЄС майже подвоївся з 2021 року – з €218 млрд (€254 млрд) до прогнозованих €392 млрд (€456 млрд) у 2025 році. Попри це, витрати залишаються неузгодженими між країнами, що, за словами авторів плану, стримує швидке переозброєння.

Новий план визначає кілька пріоритетів:

  • спільні програми у сфері ППО та ПРО,
  • дрони та контрдрони,
  • а також «космічний щит».

Передбачається, що коаліції для цих проєктів будуть створені на початку 2026 року, а самі програми стартують у середині 2026-го.

Серед них – ініціатива «European Drone Defence», що враховуватиме досвід України, та «Eastern Flank Watch». Система дронів має бути повністю функціональною до 2027 року, а комплексна система ППО – у 2026 році.

Для фінансування цих програм ЄС планує створити фонд обсягом до €1 млрд спільно з Європейським інвестиційним банком до 2026 року.

Загалом на зміцнення оборони вже передбачено €150 млрд, які мають бути повністю освоєні до 2030 року.

Попри централізовані плани, великі країни, зокрема Німеччина, наполягають, що фінальні рішення щодо оборони повинні залишатися за національними урядами.
