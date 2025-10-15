Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
ЗМІ: на кордоні Пакистану й Афганістану сталися нові зіткнення, є загиблі

Унаслідок сутичок загинули цивільні та військові.

ЗМІ: на кордоні Пакистану й Афганістану сталися нові зіткнення, є загиблі
Кордон між Афганістаном і Пакистаном
Фото: EPA/UPG

На пакистано-афганському кордоні знову спалахнули сутички. У зіткнень результаті загинули понад десять цивільних осіб, а також військовослужбовці, пише Reuters.

Талібан заявив, що понад десяток їхніх цивільних загинули і ще сотня отримали поранення, унаслідок атаки Пакистану в районі Спін Болдак. 

Пакистан в свою чергу заявив, що четверо їхніх цивільних були поранені в результаті атак "сил Талібану" в районі Чаман, який знаходиться навпроти Спін Болдака через кордон.

В іншому пакистанському прикордонному районі Оракзай, в результаті зіткнень між військами і бойовиками загинули шестеро пакистанських військовослужбовців і шестеро були поранені, а дев'ятьох бойовиків було вбито, повідомили двоє представників сил безпеки. 

Сутички виникли під час обшуку цього району військовими після того, як минулого тижня в результаті нападу бойовиків там було вбито 11 пакистанських солдатів.

За повідомленням офіційних осіб двох країн, Пакистан також здійснив повітряний удар в афганській провінції Кандагар.

Протистояння між Пакистаном і Афганістаном виникли після того, як Ісламабад вимагав від адміністрації Талібану вжити заходів щодо бойовиків, які посилили напади в Пакистані, заявивши, що вони діють зі схованок в Афганістані. 

Талібан звинуватив пакистанську армію в змові проти Афганістану через поширення дезінформації, провокування напруженості на кордоні та надання притулку бойовикам, пов'язаним з ІДІЛ.

Військові Пакистану заперечують звинувачення і вказують на атаки з боку ІДІЛ-К, або Ісламської держави Хорасан, регіонального філіалу ІДІЛ, що діє в сусідніх країнах. 

Після бойових дій у середу Афганістан і Пакистан закрили переходи уздовж кордону, що призвело до зупинки торгівлі і затримки десятків автомобілів. 

Пакистан і адміністрація афганського Талібану домовилися про тимчасове перемир'я на 48 годин, починаючи з 18:00 за місцевим часом Пакистану у середу.

За повідомленням МЗС Пакистану, країни спробують "шляхом діалогу знайти позитивне рішення складної, але вирішуваної проблеми".
