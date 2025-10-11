На кордоні Пакистану та Афганістану спалахнули бойові дії

Пізно в суботу вздовж пакистано-афганського кордону спалахнули перестрілки – афганський Талібан атакував пакистанські пости, передає Reuters із посиланням на представників служб безпеки обох країн. Цим подіям цього тижня передував авіаудар сил Пакистану по Кабулу.

За даними місцевої влади в південній провінції Афганістану Гільменд, сили Талібану заявили про захоплення двох пакистанських прикордонних постів.

На запит про коментарі від пакистанських військових не було негайної відповіді. Пакистанські представники служби безпеки підтвердили зіткнення в більш ніж п'яти місцях на кордоні, заявивши, що вони завдають удару у відповідь.

Афганістан пообіцяв відповісти після того, як, за його словами, сили Пакистану завдали авіаударів по Кабулу та східній провінції Пактіка в четвер. Ісламабад не підтвердив і не спростував авіаудари.