Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСвіт

Венс закликав Китай "обрати шлях розуму" на тлі торгівельної напруги зі США

Віцепрезидент США наголосив, що Трамп "має набагато більше карт, ніж Китай".

Венс закликав Китай "обрати шлях розуму" на тлі торгівельної напруги зі США
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про свою готовність до угоди з Китаєм щодо зменшення нової торгівельної напруженості, попередивши, що нещодавно оголошені Пекіном заходи контролю за експортом є головною перешкодою для переговорів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Пекін "обрати шлях розуму" в останній загостреній торгівельній війні між двома провідними економіками світу. Він наголосив, що президент Трамп має більше важелів впливу, якщо боротьба затягнеться.

Венс зазначив, що "багато чого залежатиме від того, як китайці відреагують".

"Якщо вони дадуть надто агресивну відповідь, я гарантую, що президент Сполучених Штатів має набагато більше карт, ніж Китай. Але якщо вони готові діяти розумно, тоді й ми будемо розумними", - зазначив Венс.

  • З 1 листопада Трамп погрожує запровадити тариф у 100% на китайські товари понад вже наявні митні ставки, а також проводити експортний контроль усього ключового програмного забезпечення. Новина миттєво обвалила фінансові ринки США на майже 3%, що стало найбільшим падінням з квітня.
  • Трамп також гнівно відреагував на запровадження Китаєм масштабного експортного контролю, який в першу чергу стосується рідкісноземельних мінералів, але поширюється й на чимало інших товарів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies