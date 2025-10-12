Венс закликав Китай "обрати шлях розуму" на тлі торгівельної напруги зі США

Віцепрезидент США наголосив, що Трамп "має набагато більше карт, ніж Китай".

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про свою готовність до угоди з Китаєм щодо зменшення нової торгівельної напруженості, попередивши, що нещодавно оголошені Пекіном заходи контролю за експортом є головною перешкодою для переговорів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Пекін "обрати шлях розуму" в останній загостреній торгівельній війні між двома провідними економіками світу. Він наголосив, що президент Трамп має більше важелів впливу, якщо боротьба затягнеться.

Венс зазначив, що "багато чого залежатиме від того, як китайці відреагують".

"Якщо вони дадуть надто агресивну відповідь, я гарантую, що президент Сполучених Штатів має набагато більше карт, ніж Китай. Але якщо вони готові діяти розумно, тоді й ми будемо розумними", - зазначив Венс.