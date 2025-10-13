Євросоюз зменшує мита на окремі види агропродукції з України

У рамках перегляду угоди Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, Євросоюз зменшує мита на українські молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, м’ясо та м’ясні напівфабрикати.

Про це ідеться у повідомленні Ради ЄС.

"Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але нам також потрібно допомогти їй, сприяючи лібералізації торгівлі. Як ЄС, так і Україна виграють від скасування митних зборів, що сприятиме сталій економічній стабільності, міцним торговельним відносинам та подальшій інтеграції України з Союзом", — заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Україна узгоджуватиме зі стандартами виробництва ЄС добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів.

Водночас мита на яйця, пшеницю, цукор, кукурудзу та мед не зменшуватимуть.