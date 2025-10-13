Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Євросоюз зменшує мита на окремі види агропродукції з України

Україна узгоджуватиме зі стандартами виробництва ЄС використання пестицидів та ветеринарних препаратів.

Євросоюз зменшує мита на окремі види агропродукції з України
Фото: З відкритих джерел

У рамках перегляду угоди Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, Євросоюз зменшує мита на українські молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, м’ясо та м’ясні напівфабрикати.

Про це ідеться у повідомленні Ради ЄС.

"Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але нам також потрібно допомогти їй, сприяючи лібералізації торгівлі. Як ЄС, так і Україна виграють від скасування митних зборів, що сприятиме сталій економічній стабільності, міцним торговельним відносинам та подальшій інтеграції України з Союзом", — заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Україна узгоджуватиме зі стандартами виробництва ЄС добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів.

Водночас мита на яйця, пшеницю, цукор, кукурудзу та мед не зменшуватимуть.

  • Оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією між Україною та Євросоюзом запрацювали з 5 червня. Мінагрополітики повідомило, що ці правила діятимуть рік. На деякі агропродукти встановили квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки. 
