США та Китай почали стягувати нові збори у портах на тлі торговельної війни

США та Китай у вівторок почали стягувати додаткові портові збори з суден, пов'язаних із країною іншої сторони, пише DW, зазначаючи, що торговельна війна між двома найбільшими економіками світу переходить у морську сферу.

Адміністрація Трампа на початку цього року оголосила, що запроваджуватиме збори з суден, пов'язаних з Китаєм, що спровокувало дзеркальну реакцію Пекіна минулого тижня.

Детальніше про нові збори

Китай заявив, що спеціальні збори стягуватимуться з суден, які належать, експлуатуються, побудовані або ходять під прапором США, але судна, побудовані КНР будуть звільнені від сплати. Винятком також стануть порожні судна, які прямують на китайські верфі для ремонту.

Додаткові портові збори Китай стягуватиме у першому порту в'їзду за один рейс або за перші п'ять рейсів протягом року. Рахунковий цикл починається 17 квітня.

Розслідування США: Китай вдається до недобросовісних практик

Рішення Вашингтона щодо запровадження зборів для суден, пов'язаних з Китаєм, відбулося після того, як розслідування попередньої адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Тоді Вашингтон дійшов висновку, що домінування Китаю у світовому морському, логістичному та суднобудівному секторах є результатом несправедливої політики та практики.

Аналітики кажуть, що найбільше постраждає від додаткових мит китайський контейнеровоз COSCO ‒ додаткові збори у 2026 році йому обійдуться у 3,2 мільярда доларів.