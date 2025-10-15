Китайські авіакомпанії протестують проти пропозиції США про заборону польотів над РФ

Найбільші державні авіаперевізники Китаю виступили проти пропозиції США заборонити їм проліт над територією Росії під час рейсів до або зі Сполучених Штатів.

Як пише АР, американська сторона стверджує, що такі польоти дають китайським авіакомпаніям несправедливу перевагу у витратах порівняно з американськими перевізниками, яким заборонено перетинати російський повітряний простір. Москва закрила своє небо для авіакомпаній США та більшості європейських перевізників у 2022 році у відповідь на західні санкції через вторгнення Росії в Україну.

Скаргу подали шість китайських авіакомпаній, зокрема Air China, China Eastern і China Souther.

У своїй заяві до Міністерства транспорту США China Eastern зазначила, що заборона "завдасть шкоди суспільним інтересам" і створить незручності для пасажирів як з Китаю, так і зі США. Додатковий час у дорозі, за словами компанії, призведе до зростання витрат і вартості квитків, збільшуючи фінансове навантаження на всіх подорожніх.

China Southern попередила, що заборона на проліт над Росією негативно позначиться на тисячах пасажирів. Air China оцінила, що щонайменше 4 400 пасажирів постраждають, якщо заборона набуде чинності під час сезону Дня подяки та Різдва.

Минулого тижня речник МЗС Китаю Го Цзякун також розкритикував цю пропозицію, заявивши, що крок США означатиме "покарання пасажирів у всьому світі".

Експерт з авіаційної галузі Девід Ю, професор Нью-Йоркського університету в Шанхаї, зазначив, що неможливість американських авіакомпаній літати через російський повітряний простір подовжує маршрути між США та Китаєм на 2–3 години. Довші польоти потребують більше пального та знижують прибутковість рейсів.

Міністерство транспорту США у своєму проекті наказу заявило, що можливість китайських перевізників літати через російський простір створює "конкурентний дисбаланс" між американськими та китайськими авіалініями. Відомства повідомило, що розгляне громадські коментарі перед ухваленням остаточного рішення.

Також європейські авіакомпанії, зокрема Air France-KLM, висловили скарги на цю ініціативу.

Крім того, United Airlines у своїй заяві до Мінтрансу США закликала поширити заборону і на Cathay Pacific – головного перевізника Гонконгу, який не входить до списку китайських авіакомпаній, що підпадають під дію запропонованого обмеження.